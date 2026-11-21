وطن للأنباء: نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم السبت، الأسيرة بشرى الطويل من عزل "أوهلي عوز" إلى سجن "الدامون"، وذلك بعد عزلها لمدة تجاوزت 80 يوماً، تنقّلت خلالها بين عزل سجن "الرملة" وعزل "أوهلي عوز".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الطويل (33 عاما) تعرّضت خلال فترة عزلها لعمليات تنكيل ممنهجة، إلى جانب جملة من سياسات الحرمان التي طالت مختلف حقوقها، واحتُجزت في ظروف قاسية ومأساوية.

يُشار إلى أنّ الطويل معتقلة إداريا منذ شباط/فبراير من العام الجاري، وتُعدّ من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن سياسة الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، علما أنّ والدها، المعتقل الإداري جمال الطويل، أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 88 أسيرة، من بينهن ثلاث طفلات، وأسيرة حامل، وأسيرتان من قطاع غزة.