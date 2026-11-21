وطن للأنباء: حذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من تصاعد مخططات الاحتلال لإقامة وتوسيع المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكداً أنها تمثل أداة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتكريس الاستيطان اقتصادياً وجغرافياً، على حساب فرص التنمية الفلسطينية والبيئة والصحة العامة.

وأوضح التقرير أن الاحتلال أقام أكثر من 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، ويخطط لرفع عددها إلى نحو 35 منطقة، في إطار سياسة تستهدف تعزيز السيطرة على المناطق المصنفة (ج)، وربط المستوطنات بشبكة اقتصادية وصناعية تضمن استمرار توسعها.

وسلّط التقرير الضوء على مشروعين استيطانيين جديدين، أولهما منطقة "مبوؤوت لخيش" جنوب الخليل، التي صودق على تحديد نطاقها في التاسع من تشرين الثاني الجاري، على مساحة تتجاوز 3039 دونماً من أراضي بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا، فيما يأتي المشروع بعد أيام من إغلاق المنطقة الصناعية الفلسطينية في بيت أولا بالسواتر الترابية.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في منطقة "بوستاني حيفتس" الصناعية قرب طولكرم، على مساحة تقارب 800 دونم من أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة، وسط مخاوف من مصادرة الأراضي الزراعية وقطع التواصل الجغرافي بين القرى، ومحاصرة بلدة شوفة بالتجمعات الاستيطانية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع لا تستهدف الاستيلاء على الأراضي فحسب، بل تسعى إلى تحويل المستوطنات إلى مراكز اقتصادية جاذبة للاستثمارات، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية وامتيازات في البنية التحتية، بما يعزز قدرتها على المنافسة على حساب الاقتصاد الفلسطيني، ويكرّس واقعاً استيطانياً يصعب تغييره مستقبلاً.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تخصيص سلطات الاحتلال 13,119.78 دونماً من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، استناداً إلى ستة إعلانات نُشرت بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني 2026، وتمتد مناطق الاستهداف من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.

كما أشار إلى إصدار جيش الاحتلال أمراً عسكرياً بوضع اليد على نحو 377 دونماً من أراضي خمس بلدات غرب نابلس وشرق قلقيلية، هي الفندق وإماتين وجينصافوط وحجة وكفر قدوم، على أن يبقى الأمر سارياً حتى نهاية عام 2028.

وعلى صعيد التوسع السكني، رصد التقرير طرح مناقصات لبناء 823 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "غفعوت" غرب بيت لحم و"أورانيت" جنوب قلقيلية، ليرتفع إجمالي الوحدات التي طُرحت لها مناقصات منذ حل الكنيست في تموز الماضي إلى 3767 وحدة.

ولفت إلى مخطط إقامة مدينة استيطانية جديدة باسم "رأس العين شرق" (شيرا)، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، وبما يشمل نحو 60 ألف وحدة استيطانية تستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، في إطار مخطط أوسع يستهدف استيعاب مليون مستوطن في شمال الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات الميدانية، وثّق التقرير تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، شملت إقامة بؤر استيطانية جديدة، والاعتداء على المواطنين وقاطفي الزيتون، وإحراق المنازل والمركبات والممتلكات، وتقطيع الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي، إلى جانب إجبار مواطنين على هدم منازلهم ذاتياً وتسليم إخطارات بالهدم ووقف البناء.

وسجل التقرير اعتداءات واسعة في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم وسلفيت والقدس والأغوار، من بينها مهاجمة منازل في قرية جالود وإحراقها، والاعتداء على عائلات وقاطفي الزيتون في عدة مناطق، وسرقة نحو 70 رأساً من الأغنام في دير دبوان، فضلاً عن نفوق 13 رأساً من الأغنام بعد رش مواد سامة في منطقة غرب العوجا.

كما أشار إلى استشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات (60 عاماً)، جراء إطلاق مستوطنين النار عليها في منطقة الديوك التحتا، وإصابة عشرة مواطنين آخرين خلال الاعتداء ذاته.

وحذّر التقرير من أن المناطق الصناعية الاستيطانية تشكل تهديداً متعدد الأبعاد، إذ تسهم في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية عبر شطب الخط الأخضر وفرض وقائع جغرافية جديدة، فضلاً عن الاستيلاء على الأراضي وحرمان الفلسطينيين من استغلالها في التنمية الزراعية والصناعية.

كما نبّه إلى المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن نقل الصناعات الثقيلة والكيميائية والملوثة إلى هذه المناطق، وما قد ينتج عنها من تلوث للمياه الجوفية والتربة والأراضي الزراعية بفعل المخلفات الصناعية والنفايات السائلة، بما يهدد صحة السكان في التجمعات الفلسطينية المحيطة.