وطن للأنباء: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، ان طائرات الاحتلال استهدفت المركبة أثناء نقلها وجبات غذائية مخصصة للنازحين، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، دون توفر معلومات إضافية بشأن هويات الضحايا أو طبيعة الإصابات.

ويأتي استهداف المركبة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث تعتمد عائلات كثيرة على الوجبات الغذائية والمساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية، بعد أن فقدت منازلها ومصادر رزقها جراء الحرب.

ويثير الحادث مخاوف بشأن سلامة العاملين في نقل وتوزيع المساعدات الغذائية، وقدرتهم على إيصالها إلى العائلات المحتاجة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتفاقم معاناة النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، وسط نقص حاد في الغذاء ومستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، واستمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.