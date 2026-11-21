وطن للأنباء: شيّعت جماهير شعبنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد حمزة مسعود سليم عبدو (42 عاما)، في مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسجد العين في المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البيرة الجديدة.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد تسلمت، أمس الجمعة، جثمان الشهيد حمزة مسعود سليم عبدو، الذي استشهد برصاص أحد حراس مستوطنة "بيت ايل"، قرب رام الله.