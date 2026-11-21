اعتبر أن حكومة أقلية تستند إلى دعم "القائمة المشتركة" و"رعام" لن تصمد أكثر من بضعة أشهر، وأبدى استعداده لتقديم تنازلات سياسية وأيديولوجية مقابل إنهاء حكم نتنياهو

وطن للأنباء: جدد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، سواء من خلال مشاركتها في الائتلاف الحكومي أو تقديم الدعم له من الخارج، معتبراً أن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار أكثر من بضعة أشهر، في ظل ما وصفه بالوضع الأمني المتفجر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، إن الطريق الوحيد لإنهاء حكم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتفكيك معسكره السياسي، يتمثل في تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين، رغم أنهما كانا من أبرز حلفاء نتنياهو خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الخيار يتطلب دفع "ثمن سياسي وأيديولوجي"، لكنه أبدى استعداده لتحمل ذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تتولى الحكم لمدة أربع سنوات.

وأكد ليبرمان معارضته اعتماد أي حكومة على دعم حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام) و"القائمة المشتركة"، قائلاً إن حكومة تستند إلى الأحزاب العربية لن تصمد أكثر من بضعة أشهر، في ظل الأوضاع الأمنية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن من يريد إنهاء حقبة نتنياهو عليه أن يدرك أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تفكيك معسكره، مضيفاً أن استبدال نتنياهو لا يمكن أن يأتي من اليسار، بل من اليمين.

وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب إعلان رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الجمعة، عن ثلاثة مسارات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة، من بينها تشكيل حكومة أقلية في حال فشل الجهود الرامية إلى إقامة ائتلاف يحظى بأغلبية برلمانية، وهو خيار قد يعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الحكومة.

ويواجه معسكر المعارضة صعوبة في تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ يمتلك 48 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، فيما يمتلك الحزبان الحريديان "شاس" و"يهدوت هتوراة" 13 مقعداً، ما يجعل انضمامهما أو دعمهما للمعارضة كافياً لتأمين أغلبية من 61 مقعداً.

في المقابل، تمتلك القائمتان العربيتان 19 مقعداً، بواقع 11 مقعداً للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، وهو ما يمنح المعارضة إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية إذا حصلت على دعمهما.

وكان ليبرمان قد أعلن في وقت سابق رفضه الانضمام إلى أي حكومة برئاسة نتنياهو، كما رفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، لكنه أبدى في الأسابيع الأخيرة مرونة تجاه إمكانية التعاون مع الأحزاب الحريدية، في تحول عن موقفه السابق الرافض لمشاركتها في الحكومة، على خلفية الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.

وتكشف مواقف ليبرمان عن تعقيدات المفاوضات الجارية داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية، في ظل الخلاف بشأن طبيعة الائتلاف المقبل والجهات التي يمكن الاستعانة بها لتأمين الأغلبية البرلمانية، وسط مساعٍ لإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.