وطن للأنباء: أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، رغم موافقة المقاومة الفلسطينية على مخرجات اتفاق شرم الشيخ العام الماضي، مشدداً على تمسك الحركة بخيار المقاومة باعتباره السبيل لاستعادة الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية.

وقال الحية، خلال كلمة ألقاها في الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي، إن الشعب الفلسطيني يدرك أن المقاومة، بمختلف أشكالها، تمثل الخيار الأنجع لمواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعاته الوطنية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل تمتد إلى دول عدة في المنطقة، بينها لبنان وسوريا والعراق وإيران، معتبراً أن إسرائيل انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى".

وجدد الحية تأكيد تمسك حركة "حماس" بالصمود والثبات في مواجهة الاحتلال، ومواصلة المقاومة بمختلف أشكالها، مشدداً على أهمية تفعيل دور قوى المقاومة في المنطقة وتوسيع نطاق المواجهة مع إسرائيل.

وأكد استمرار الحركة في العمل لتحقيق ما وصفه بـ"مشروع التحرير والعودة"، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية.