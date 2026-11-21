وطن للأنباء: نوّهت الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى أن ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع القادم ستكون وفق المواعيد الموضحة في الجدول المرفق، وحسب التوقيت الشتوي لمدينة القدس.

وأكدت الهيئة، أن إجراءات تسجيل ودخول المسافرين القادمين ستتم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين.

وفي حال طرأ أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه فورًا عبر منصات الهيئة الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة.

وتدعو الهيئة المسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات، والتقيد بالمواعيد المعلنة.