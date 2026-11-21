وطن للأنباء: بعد سنوات طويلة لم يعرف فيها معنى أن يحتضن طفليه، تحوّل الانتظار أخيراً إلى لقاء، والحرمان إلى لحظة عناق اختلطت فيها الدموع بالفرح.. هكذا التقى الأسير المحرر عمار الزبن نجليه مهند وصلاح الدين، في العاصمة المصرية القاهرة، في مشهد إنساني تختصره سنوات من الشوق والغياب.

لم يكن هذا اللقاء عادياً؛ فمهند وصلاح الدين لم يعرفا والدهما وجهاً لوجه منذ ولادتهما، ولم تتح لهما فرصة أن يكبرا إلى جانبه أو أن يختبرا تفاصيل الحياة اليومية مع أب ينتظرانه منذ سنوات. فقد أبصرا النور بينما كان والدهما خلف قضبان سجون الاحتلال، بعدما نجحت عائلته في تهريب النطف من الأسر، لتمنحهما الحياة رغم جدران السجن.

وبينما كان الزبن يقضي سنوات اعتقاله، كان طفلاه يكبران بعيداً عنه، يحملان اسمه وحكايته، وينتظران اليوم الذي يصبح فيه الأب الغائب حاضراً أمامهما، لا عبر صورة أو حكاية، بل أباً يمكن احتضانه والحديث إليه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات اللقاء الذي جمع الأب بنجليه، في مشهد أعاد إلى الواجهة حكاية عائلة انتصرت للحياة في مواجهة الأسر والحرمان، لكنها ظلت تنتظر اكتمال فرحتها باجتماع أفرادها.

وعقب اللقاء، عبّر الزبن عن سعادته وامتنانه لله، موجهاً شكره إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشيراً إلى أن تضحيات الفلسطينيين وصمودهم كانا من بين الأسباب التي أتاحت له الوصول إلى هذه اللحظة. كما أعرب عن أمله في لقاء زوجته قريباً، بعدما اجتمع أخيراً بنجليه.

والزبن، الذي أمضى نحو 27 عاماً في سجون الاحتلال، يُعد صاحب أول تجربة ناجحة للإنجاب عبر النطف المهربة من داخل السجون؛ إذ وُلد نجله مهند في 13 آب/أغسطس 2012، فيما وُلد صلاح الدين في أيلول/سبتمبر 2014.

وأُفرج عن الزبن في 27 شباط/فبراير 2025، ضمن صفقة تبادل الأسرى، قبل إبعاده إلى العاصمة المصرية القاهرة.

لكن الحكاية التي بدأت بنطفة هُرّبت من خلف القضبان، وطفلين كبرا على حكايات أب لم يتمكنا من احتضانه، وصلت اليوم إلى واحدة من أكثر لحظاتها انتظاراً: أب يلتقي نجليه، وطفلان يريان والدهما للمرة الأولى.

ومع أن اللقاء جمع ثلاثة قلوب فرّقها السجن لسنوات، فإن فرحة العائلة لا تزال تنتظر اكتمالها بلقاء الزوجة، لتطوى صفحة أخرى من سنوات الغياب والحرمان.