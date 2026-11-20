"حماس": استشهاد 7 مواطنين وتدمير منازل منذ صباح اليوم انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.. وتدعو "مجلس السلام" إلى إدانة جرائم الاحتلال

وطن للأنباء: قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهاد 7 مواطنين وتدمير مزيد من المنازل منذ صباح اليوم، يعكس استمرار انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد الجرائم بحق المدنيين.

وأضافت الحركة، في بيان، أن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل والتوغل في مزيد من الأراضي داخل الأحياء السكنية غربي الخط الأصفر، يتسبب في نزوح السكان وبث الرعب في نفوس العائلات، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة يشهدها القطاع.

وأكدت أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب مركّبة، وتتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وجددت "حماس" مطالبتها الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته.

كما دعت "مجلس السلام" إلى الكف عن التغاضي عن جرائم الاحتلال وإدانتها، وتحميله المسؤولية الكاملة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق والتداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.