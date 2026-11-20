وطن للأنباء: بحث مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع مسؤولين قطريين كبار، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اجتماع عقد في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، وفق ما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على الاجتماع.

وذكر الموقع أن قطر تعمل منذ أسابيع على التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يهدف إلى استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات النووية، ومنع تجدد الحرب بين الجانبين.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أشار "أكسيوس" إلى أن المسؤول القطري علي الثوادي التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، قبل نحو أسبوع، وأطلعه على نتائج المباحثات التي أجراها الجانب القطري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس.

وأضاف الموقع أن اللقاء تناول أيضاً سبل تجاوز الجمود الذي يواجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن شروط التوصل إلى اتفاق.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أجرى، الأسبوع الماضي، مباحثات في واشنطن مع ترمب وفانس، تناولت جهود الوساطة وإمكانية تضييق فجوة الخلافات بين واشنطن وطهران.

وفي تصريحات أدلى بها الجمعة، قال ترمب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً بالشروط التي يمكن أن يقبل بها، مضيفاً أن الولايات المتحدة تسعى إلى «اتفاق حقيقي».

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الاتصالات القطرية والإقليمية الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، والحيلولة دون عودة المواجهة العسكرية، وسط عدم الإعلان عن التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.