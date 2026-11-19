وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، جراء استهداف من طائرة مسيّرة إسرائيلية بمحيط شارع السدرة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين بعضهم بحالة خطرة، جراء استهداف من طائرة مسيّرة إسرائيلية بمحيط شارع السدرة في حي الدرج.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في المناطق مجاورة لمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ولفتت إلى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,715 شهداء و176,139 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.