وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على قطع خط المياه الناقل لمنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المسؤول عن لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي، بأن مستوطنين أقدموا اليوم على قطع المياه عن المنطقة، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين الذين يتعرضون للاعتداءات بشكل مستمر.

وذكر بأن المنطقة ما تزال تعاني من قطع الكهرباء منذ أكثر من شهرين، عقب قطع الأعمدة من المستوطنين ومنع طواقم شركة الكهرباء من إعادة ربطها وإصلاحها.