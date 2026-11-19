وطن للأنباء: أحيت مؤسسة ياسر عرفات، أمس الأربعاء، ذكرى ميلاد المناضل الوطني المقدسي عمر القاسم، الملقب بـ"مانديلا فلسطين"، بفعالية أقيمت في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، بحضور أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعدد واسع من كوادر الجبهة، ومن اللجنين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والمجلس الثوري لحركة فتح، وشخصيات اعتبارية وكتاب وناشطين.

واستهلت الفعالية بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وفي كلمة المؤسسة، قال رئيس مجلس إدارتها أحمد صبح، إن إحياء ذكرى القاسم يأتي ضمن برنامج سنوي تنفذه المؤسسة للعام الخامس على التوالي، وفاء لرفاق درب الرئيس المؤسس ياسر عرفات من مختلف القوى الوطنية، وإسهاما في تعزيز السردية الوطنية وحفظ الذاكرة الفلسطينية.

واستعرض صبح سيرة القاسم، الذي ولد في حارة السعدية بالقدس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1941، وتلقى تعليمه في مدارسها، قبل أن يكمل دراسته الجامعية في جامعة دمشق، وينتمي إلى حركة القوميين العرب. وعمل بعد عودته إلى القدس معلما للغة الإنجليزية، قبل إبعاده إلى جنين ثم الأردن، حيث انخرط في العمل الفدائي.

وأضاف أن القاسم خاض مواجهة في معركة قرية كفر مالك عام 1968، انتهت بنفاد ذخيرته ووقوعه في الأسر، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 27 عاما. والتحق في الأسر بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ تأسيسها عام 1969، وظل متمسكا بمواقفه رغم التعذيب والعزل وظروف الاعتقال القاسية، إلى أن استشهد في الرابع من حزيران/يونيو 1989، بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي.

وفي كلمتها قالت ماجدة المصري نايب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: كان وما زال وسيبقى، القسم المقدس عند رفاقي في الجبهة الديمقراطية، “بدم القاسم” هو القسم المقدّس للتأكيد على أي قضية أو موقف جلل، باعتباره قسم حاسم لا يترك مجالاً للجدل، القسم الذي يؤشر لمكانة الأسير الشهيد “عمر القاسم”، كرمز نضالي وكفاحي وتنظيمي في مسيرة نضال الجبهة الديمقراطية، التي خلدّت اسمه بإطلاقه على الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، “قوات الشهيد عمر القاسم“.

هو رفيقنا عمر القاسم “مانديلا فلسطين” كما أسمته الحركة الأسيرة، ابن العائلة المقدسية المعروفة بوطنيتها أب لجد، الذي انخرط في سن مبكر في العمل الوطني، وواصل حتى لحظة استشهاده في سجون الاحتلال بعد 21 عامأ من الاعتقال، وهو النقابي والجماهيري والمقاتل والقائد التنظيمي الذي جمع بين العمل السياسي والتنظيمي والكفاح المسلح والنضال داخل السجون الإسرائيلية.

هو عمر القاسم، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، الذي شكل مدرسة في الصمود والثبات والكبرياء، الذي صفع قادة أركان الاحتلال حين خاطب رفاقه أبطال عملية معلوت/ ترشيحا التي نفذت 15/أيار 74، عبر المكبر، ومن مسرح العملية:

“أيها الرفاق نفذوا ما جئتم من أجله”.

عمر القاسم معلم اللغة الإنجليزية و المثقف اليساري الملتزم بفكر الجبهة الديمقراطية وسياساتها، هو من طالب من لحظة اعتقاله إعتبار مجموعته – التي وجهت له التحية في قاعة المحكمة – “أسرى حرب“، الأمر الذي أثار اهتمام الرأي العام الدولي، ودفع الصليب الأحمر الدولي الى إرسال بعثة خاصة لحضور جلسات المحكمة.

عمر القاسم الذي شهد له كل ما عايشوه وعملوا معه أو سمعوا عنه من الأسرى وقرأوا اسمه وكلماته على جدران السجن، وأجمعوا على سموّ قيمه الوطنية وسلوكه الوحدوي وحرصه على معالجة مشكلات الفصائل وتوجيهها في مواجهة إدارة السجون، وعلى دوره الهام، الى جانب سائر المناضلين والقادة من مختلف الفصائل، في تنظيم الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، بمن فيهم أسرى الجولان باعتبارهم مناضلين في جسم الحركة الوطنية الأسيرة، في هذا المجال أرحب بالرفاق وفد الجولان، رفاق عمر القاسم والترحُّم على روح المناضل “عاصم الولي” الذي أمضى 25 عاماً داخل سجون الاحتلال وغادرنا مؤخراً، وتقديم العزاء لأسرته ورفاقه.

لم يكن عمر القاسم مجرد اسم أمضى 21 عاماً في المعتقل، بل كان أحد أبرز اللذين أسهموا في تحويل الحركة الأسيرة من تجمع للمعتقلين الى حركة وطنية منظمة لها قياداتها وبرامجها وأدواتها النضالية والثقافية والمطلبية.

وهذا تحديداً، ما يجعل تجربته محطة مهمة ليس على صعيد الحركة الأسيرة فحسب، بل في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية،

الحضور الكرام،… نحن حين نحيي مسيرة مناضل، أسير وشهيد ورمز قيادي ونضالي، مثل الشهيد عمر القاسم، فذلك الى جانب تكريمه وإبقاء سيرته حية عند الأجيال، فإنما لنؤكد مكانة الحركة الأسيرة في مسيرة نضال شعبنا، فتأكيد المكانة، ليست قضية معنوية أو اعتبارية أو رمزية، على أهمية ذلك، بل هي في صلب مشروعنا التحرري وبرنامجنا الوطني والنضالي، فهم رمز لاستمرار نضال ومقاومة شعبنا مادام هناك احتلال، بل هو استعمار استيطاني عنصري يستهدف وجودنا على أرضنا، كما نشهد ويشهد معنا العالم في حرب الابادة التي ما زالت مستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، وخطط التوسع والضم الاستيطاني والفصل العنصري في الضفة والقدس، ومخططات الاقتلاع والتهجير للسكان أصحاب الأرض والحق.

ولأنهم رمزٌ لاستمرار نضالنا وكفاحنا، مورست ومازالت، كل الضغوط الخارجية للنيل من حقوقهم وحقوق اسرهم المعيشية، بهدف النيل من مكانتهم في مسيرة نضال شعبنا، هذا في سياق استهداف السردية الفلسطينية، التي بات العالم أكثر معرفة بها ووعياً لها، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الوطنية الكبرى على عاتقنا جميعاً لحمايتها، ليس من باب الوفاء لتضحياتهم فحسب، بل لمكانتهم وموقعهم في مسيرة نضالننا الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وأنهت ماجدة كلمتها بالقول: نعاهدهم – نعاهد رفيقنا الشهيد عمر القاسم الخالد في ذاكرة شعبه وحركته الأسيرة، نعاهد الشهيد الرمز القائد الكبير أبو عمار الخالد في ذاكرة أحرار العالم، نعاهد سائر الشهداء القادة وشهداء شعبنا، أن نبقى على العهد أوفياء لرسالتهم وتضحياتهم وحقوقهم،

لهم… شهداء وشهيدات شعبنا المجد والخلود… والحرية للأسرى والأسيرات… والشفاء للجرحى

من جانبه، استذكر سلمان فخر الدين من الجولان السوري المحتل، في كلمة رفاق درب القاسم، مواقف عاشها معه في الأسر، مشيرا إلى انضباطه وإخلاصه في العمل الوطني وحرصه على تخصيص وقته للتعليم والتعلم.

وقال إن القاسم كان يؤمن بضرورة تطويع الظروف لخدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني متمسك بالحياة والحرية، وأن الشعوب تصل إلى مبتغاها مهما طال الزمن، ما يستوجب الوفاء لطريق الشهداء ومواصلة العمل لتحقيق أهدافهم.

وفي كلمة العائلة، قال شقيقه علي القاسم إن عمر لا يزال حاضرا في وجدان عائلته وأبناء الشعب الفلسطيني، وإن اسمه ونهجه يظلان حاضرين في ذاكرة الأطفال وعلى جدران فلسطين وأشجار زيتونها. ووجه التحية إلى شهداء فلسطين، وفي مقدمتهم القائد ياسر عرفات، وإلى الأسرى في سجون الاحتلال.

وتخللت الفعالية عروض لفيلم «مانديلا فلسطين»، من إنتاج الجبهة الديمقراطية، استعرض سيرة القاسم ومسيرته وإسهاماته في الثورة الفلسطينية والعمل الوطني، إلى جانب معرض صور وثق أبرز المحطات في حياته.