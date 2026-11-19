رام الله - وطن للأنباء: تعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الرياض لأضرار، الخميس، بحسب ما ذكر شهود عيان، بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن التعامل مع صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض والإبلاغ عن سقوط شظايا.

وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته عن "أضرار في واجهة المبنى الزجاجية وفي عدد من المكاتب في عدة طوابق".

وأكد مصدران آخران وقوع الأضرار في البرج الذي يضم 80 طابقا وهو أطول مبنى في المركز المالي في الرياض، حيث تضرر برج آخر تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بضربة شنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، تعامله مع تهديد صاروخي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية يجري حصرها.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قال إن جماعة الحوثي استخدمتها في محاولة لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الجماعة باتجاه المنطقة الجنوبية، مضيفا أنه جرى كذلك تدمير منصة إطلاق الصواريخ في صعدة.