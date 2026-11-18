وطن للأنباء: استكملت سلطة النقد لقاءاتها مع ممثلي دول مجموعة السبع، ضمن جهودها لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود في إطار التحالف الدولي الداعم لاستمرار العلاقات المصرفية المراسلة، وذلك بلقاء محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، القائم بأعمال رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين، السيد تيمو غوسمان، ونائب رئيس التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية، السيدة روث مولر.

أكد شنار أن سلطة النقد عملت على تقريب وجهات النظر وبلورة موقف دولي موحد، وتنسيق جهود دول مجموعة السبع ضمن التحالف الداعم لاستمرار العلاقات المصرفية المراسلة، بهدف التوصل إلى حلول وترتيبات عملية قبل انتهاء العمل بالترتيبات القائمة نهاية كانون الأول المقبل، وتفادي انقطاع هذه العلاقات وتداعياته على المعاملات المالية والتجارية والاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن سلطة النقد حرصت، خلال تواصلها مع الأطراف المختلفة، على وضعها أمام الآثار المباشرة وغير المباشرة لأي انقطاع محتمل، وتوحيد فهمها لطبيعة المخاطر التي قد تنشأ عنه، بما يدفع نحو تحرك دولي منسق ومسؤول لمعالجتها قبل تفاقمها، وضمان استمرار قنوات التعامل المالي والمصرفي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما تناول اللقاء أهمية الحفاظ على وحدة الجهاز المصرفي الفلسطيني وتكامل عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت المظلة الرقابية والمؤسسية الموحدة لسلطة النقد، بما يصون ترابط المنظومة المالية والمصرفية الوطنية ويضمن تكامل مكوناتها، وأوضح شنار أن وحدة الجهاز المصرفي وتكامله يشكلان امتداداً لوحدة المؤسسات الوطنية والجغرافيا الفلسطينية، وعنصراً أساسياً في الحفاظ على وحدة الوطن، وضمان استمرارية الخدمات المالية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه ثمّن غوسمان جهود سلطة النقد في متابعة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني وتنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين، مؤكداً على أهمية استمرار التواصل والتعاون لدعم استقرار النظام المصرفي الفلسطيني.