وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية المشددة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث أغلقت عددا من مداخل مخيم طولكرم بالسواتر الترابية، ونفذت تفجيرات داخل مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال دفعت بجرافة عسكرية ثقيلة من حاجز بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم، وشرعت بإغلاق مداخل مخيم طولكرم من جهته الشمالية بالسواتر الترابية، وسط تشديد الحصار المفروض عليه، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، ومنع سكانه من دخوله.

وفي مخيم نور شمس، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات، حيث سمع دوي انفجارات متتابعة، وشوهد تصاعد ألسنة الدخان من داخل المخيم، دون أن تتضح طبيعة التفجيرات أو تفاصيلها، في ظل الحصار المشدد المفروض عليه.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، الليلة الماضية، قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس لأغراض عسكرية، بما يشمل الشوارع التي شقتها داخل المخيمين على أنقاض المنازل التي هدمتها خلال عدوانها المتواصل لليوم الـ661 على التوالي.

ويهدد القرار مستقبل آلاف العائلات المهجرة من المخيمين، ويضع مزيدا من العراقيل أمام عودتها إلى منازلها وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية وعمليات الهدم والتجريف والحصار.