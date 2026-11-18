وطن للأنباء: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بإعلان حكومة أستراليا فرض عقوبات على أربع منظمات إسرائيلية وثلاثة أفراد إسرائيليين، على خلفية تورطهم في توسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل المشاركة في التخطيط والبناء والتنسيق لإقامة مستعمرات جديدة، وجمع التمويل وتقديم الدعم للمستعمرين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق أبناء شعبنا.

وثمنت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، استهداف حكومة أستراليا، ضمن عقوباتها، شركة إنشاءات مشاركة في بناء المستعمرات، إلى جانب فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على الأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأسترالية من إجراء معاملات تجارية معهم أو تقديم أي دعم مالي أو غيره لهم.

كما تثمن دعوة الحكومة الأسترالية الشركات إلى عدم التقدم لعطاءات البناء الخاصة بالمستعمرات غير القانونية، في خطوة تنسجم مع القانون الدولي والالتزامات القانونية والمبادئ السياسية والقانونية والأخلاقية التي يتبناها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أهمية الموقف الأسترالي الذي حذر من أن التوسع الاستعماري المتسارع واعتداءات المستعمرين يقوضان إمكانية تحقيق حل الدولتين، وبصورة خاصة مشروع (E1) الاستعماري.

ودعت الخارجية إلى اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في جميع الدول بمشروع E1 وسائر المشاريع الاستعمارية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.