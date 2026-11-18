وطن للأنباء: أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لدى دولة فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، على آخر المستجدات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقها من سرقة لممتلكات المواطنين خلال موسم قطف الزيتون، وتخريب لمنازلهم وأراضيهم ومزارعهم.

وثمّن الأحمد مواقف روسيا الاتحادية الداعمة للشعب الفلسطيني، ومساندتها السياسية في المؤسسات الدولية لنيل حقوقه الوطنية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي استمرار موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال.