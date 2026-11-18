وطن للأنباء: وقّع بنك القدس اتفاقية حساب ضمان النقود الإلكترونية مع شركة مال تشات لخدمات الدفع الإلكتروني، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وفق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الإدارة العامة للبنك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، و رئيس مجلس ادارة شركة مالتشات هاني علمي ، إلى جانب عدد من مدراء البنك والمسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بما يساهم في توفير بيئة آمنة وموثوقة لخدمات الدفع الإلكتروني، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير وسائل الدفع الحديثة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور أن هذه الاتفاقية تعكس دور البنك الريادي في دعم منظومة المدفوعات الرقمية وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم خدماتها ضمن إطار مصرفي آمن ومتوافق مع المتطلبات الرقابية، مشيراً إلى أن البنك يواصل الاستثمار في الحلول المالية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.



وأضاف شاور: "نؤمن بأن الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية في مستقبل القطاع المالي، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك القدس على توفير بنية مصرفية متطورة تدعم الابتكار وتواكب التحول الرقمي المتسارع، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستخدمين بالخدمات المالية الرقمية."

من جانبه، أعرب رئيس مجلس ادارة شركة مالتشات هاني علمي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع بنك القدس، مشيداً بمكانة البنك وخبرته في القطاع المصرفي الفلسطيني، ومؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم خطط الشركة في التوسع وتطوير خدماتها الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والامتثال.

وقال علمي: "تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مالتشات نحو توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مالية رقمية أكثر كفاءة وأماناً. ونعتز بالتعاون مع بنك القدس لما يتمتع به من خبرة مصرفية رائدة وقدرة على دعم الابتكار المالي وتوفير بيئة موثوقة لنمو قطاع المدفوعات الإلكترونية في فلسطين."

ويواصل بنك القدس من خلال شراكاته الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، تعزيز دوره في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الحديثة، بما ينسجم مع رؤيته الهادفة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتواكب التطورات العالمية في القطاع المالي.