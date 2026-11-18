وطن للأنباء: انتخب الكنيست، مساء الثلاثاء، متان كاهانا، مرشح حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، رئيسًا جديدًا له خلفًا لأمير أوحانا من حزب الليكود، بعدما حصل على تأييد 66 عضو كنيست، في خطوة تمنح المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السيطرة على رئاسة البرلمان، في ظل استمرار الاتصالات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء انتخاب كاهانا خلال جلسة عقدها الكنيست للتصويت على المرشحين لرئاسته، وشهدت تصويتًا منفصلًا على كل مرشح، تأييدًا أو معارضةً أو امتناعًا، وليس اقتراعًا مباشرًا بين المرشحين. وحصل كاهانا على 66 صوتًا مؤيدًا، فيما حصل مرشح الليكود، أوفير كاتس، على تأييد نحو 52 عضوًا.

وجاء انتخاب كاهانا في ختام جلسة مطولة للكنيست، شهدت مماطلة برلمانية (فيليباستر) من جانب الليكود لتأخير التصويت. وحظي كاهانا بدعم القائمتين المشتركة والموحدة، فيما أيّد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديان مرشح الليكود، أوفير كاتس، وسط خلافات سياسية بشأن الاعتماد على أصوات النواب العرب لتغيير قيادة الكنيست.

وكان رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قد أعلن قرار القائمة دعم كاهانا، مؤكدًا أن أصوات نوابها ستشكل "جسمًا مانعًا" أمام مرشح الليكود واليمين، فيما هاجم كاتس الأحزاب العربية قبل التصويت، وطالبها بعدم تأييده، قائلًا إنه لا يريد أن يُنتخب بأصوات من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

وفي المقابل، رفض آيزنكوت محاولات نزع الشرعية عن أصوات النواب العرب، مؤكدًا أنه "لا يوجد في إسرائيل مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا يوجد في الكنيست مصوّتون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية".

ويتيح انتخاب كاهانا للمعسكر المناوئ لنتنياهو تولي إدارة جلسات الكنيست والتأثير في جدول أعماله وإجراءاته البرلمانية، في مرحلة يسعى خلالها آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى تأمين أغلبية برلمانية تسمح له باستبدال حكومة نتنياهو.

المصدر: "عرب 48"