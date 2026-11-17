وطن للأنباء: نفت طهران، اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية أمريكية زعمت وجود مخطط إيراني لتنفيذ هجوم بـ"قنبلة قذرة" في العاصمة واشنطن، واصفة إياها بـ"المختلقة"، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته تأخذ هذه التقارير الاستخباراتية "بمنتهى الجدية"، متوعدا طهران بدفع "ثمن باهظ" حال ثبوت أي تهديد.

"قنابل قذرة" وأسلحة كيميائية

ونقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق الثلاثاء، عن 7 مسؤولين أمريكيين أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس استخدام "قنابل قذرة" أو أسلحة كيميائية لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترمب بالعاصمة واشنطن.

وتستخدم ما تعرف باسم "القنبلة القذرة" متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. وعلى عكس السلاح النووي، ‌فإنها لا تسفر عن انفجار نووي، لكن يمكنها نشر تلوث إشعاعي والتسبب في اضطراب كبير وذعر عام.

وقال المسؤولون، بحسب الشبكة التي لم تسمهم، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت ما وصفوه بخطط إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات في واشنطن.

وأفادوا بأن اتصالات رصدتها الاستخبارات تشير إلى نقاشات إيرانية تزعم تخزين مواد تستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى خلافات بشأن مدى موثوقية المعلومات، موضحين أن الخطط "لا تشكل في الوقت الراهن مؤشرا على هجوم وشيك، بقدر ما تعكس مساعي إيران لدراسة خيارات محتملة لتنفيذ هجمات".

وأوضح مصدر آخر أن قدرة إيران على شن مثل هذا الهجوم لم تتغير، لكن ما تغير هو "الدوافع" لدى الجانب الإيراني.

ورغم ذلك، أوضح مصدران للشبكة أن المخططات التي رصدتها واشنطن تتسم بدقة عالية، وتتضمن تحديد مواقع وأهداف محددة، ما دفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهود التخطيط للطوارئ.

وربط مصدر آخر مقرب من الدوائر الاستخباراتية لـ"سي إن إن" ما وصفه بـ"حالة الانفلات" على حدود الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية والتهديد الإيراني، مشيرا إلى أنه كان من السهل إدخال عناصر إلى البلاد يمكنهم الحصول على مكونات القنابل ووضعها في مواقع محددة.

وأشار مصدر آخر إلى أن العديد من مسؤولي الأمن القومي يفترضون أن مواد نووية قد تكون موجودة داخل الولايات المتحدة منذ سنوات، وربما عقود.

وأضاف المسؤولون للشبكة أن واشنطن تتابع معلومات استخباراتية أخرى تشير، بحسب قولهم، إلى احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.

إيران تنتقد التقارير "المختلَقة"

من جانبها، انتقدت إيران بشدة، اليوم الثلاثاء، هذا التقرير ووصفته بأنه "مختلَق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر منصة إكس، "يسعى الذين بدؤوا العدوان على إيران الآن إلى التمهيد إعلاميا لمخططاتهم الخبيثة عبر اختلاق ونشر ادعاءات لا أساس لها، بما في ذلك المزاعم التي نشرتها مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز والرواية الإعلامية المختلقة بشأن "قنبلة قذرة" مزعومة روّجت لها شبكة سي إن إن".

وأضاف أن مثل هذه التقارير تحاول "خطوة بخطوة صياغة غطاء زائف من الشرعية لشن مزيد من الاعتداءات وارتكاب الفظائع"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران "تدرك جيدا كيف ترد على أي عدوان، وكيف تضمن أن يُقابل برد لا يُنسى".

فيما نفى متحدث باسم البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة هذه الادعاءات، وقال في بيان نقلته "سي إن إن" (CNN) إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن بلاده تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية "غير مشروع في جميع الظروف".

ترمب يتوعد بـ"ثمن باهظ"

في المقابل، قال ⁠الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مخططا إيرانيا محتملا لشن ⁠هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" في واشنطن، وذلك بعد أن سئل عن تقرير شبكة "سي إن إن".

وأومأ ترمب برأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وقال ترمب للصحفيين في مانيلا، حيث وصلها لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، "إننا نبحث في الأمر".

وعندما سئل عما إذا كان هناك تهديد وشيك، قال ترمب "حسنا، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنا لم يسبق لأي دولة أن دفعت مثله من قبل".

وعندما سئل مرة أخرى عما إذا كان هناك سبب للاعتقاد ⁠بأن هناك هجوما وشيكا، قال ترمب "آمل ⁠ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين".

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة تتابع جميع التهديدات المحتملة، مضيفة "لا يوجد في الوقت الراهن أي تهديد موثوق به يستهدف بلادنا".



رسالة مدير الاستخبارات الوطنية

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت مذكرة استخباراتية أمريكية أن إيران صعّدت بشكل جوهري مساعيها لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط ودول أخرى، وأن مخططات اغتيال يجري إعدادها بلغت "مراحل متقدمة"، في تطور دفع واشنطن إلى رفع حالة التأهب وتقليص طواقمها الدبلوماسية في عدد من عواصم المنطقة.

وأفاد موقع "أكسيوس"، الذي انفرد بنشر المذكرة، بأنها مؤرخة في 23 أكتوبر/تشرين الأول وموجهة من مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، قبل أن تؤكد إدارة ترمب فحوى المذكرة.

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن الوكالات الأمريكية تقدّر أن مستوى التهديد الموجه للأمريكيين في الشرق الأوسط وعدة دول أخرى بلغ أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط، مشيرين إلى أن ترمب وكبار مساعديه يتلقون إحاطات دورية بشأن تهديدات متصاعدة تتجاوز نطاق المنطقة.

وأضاف أحد المسؤولين، وفق الصحيفة، أن بعض المعلومات الاستخباراتية تشير إلى احتمال وجود عملاء لإيران داخل الولايات المتحدة، وأن الخطط الإيرانية تشمل أهدافا محتملة في أوروبا.

غير أن مسؤولا آخر نبّه إلى أن قدرة طهران على تنفيذ هجمات داخل الأراضي الأمريكية وخارج حدودها تظل محدودة، وأن طموحاتها تفوق قدراتها الفعلية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأمريكية + وكالات