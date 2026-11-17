صادق على مقترح لتصميم خط نقل للكهرباء لتشغيل محطة التحويل المزمع إنشاؤها في طولكرم

صادق على انضمام فلسطين إلى منظمة التعاون الرقمي لتعزيز الشراكات الدولية ودعم تنفيذ برنامج الحكومة للتحول الرقمي

ناقش انتظام العملية التعليمية والجهود المبذولة لمعالجة المعيقات والتحديات

وطن للأنباء: جدّد مجلس الوزراء تحذيره من خطورة استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي لنحو مليوني فلسطيني.

كما حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، التي بلغت 539 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، واستهدفت 138 قرية وبلدة وتجمعاً فلسطينياً، وطالت المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والأراضي والممتلكات الزراعية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، استمع المجلس لإحاطة من وزير الحكم المحلي حول مخرجات الزيارات الميدانية للوفود الوزارية والتدخلات العاجلة التي يجري تنفيذها وخاصة في المناطق المستهدفة، إلى جانب متابعة توسعة المخططات التنظيمية لتجمعات ترمسعيا وأبو فلاح والمغير وسنجل وأم صفا وبير نبالا وكفر دان ورافات بسلفيت. يضاف إلى ذلك، التسريع في اعتماد قانون المدن الصناعية والتفاهم عليه مع وزارة الصناعة والعمل الحثيث على انجاز التخطيط في اعتماد المناطق الصناعية والحرفية للهيئات المحلية، والموافقة على طلبات رفع الحماية عن بعض الأراضي لتسهيل استخدامها واستثمارها خاصة ضمن الاستخدام المزدوج من قبل المواطنين، وتسهيل اجراءات انجاز تراخيص العديد من الأبنية في مواقع مستهدفة.

كما استمع المجلس لإحاطة من وزير التربية والتعليم العالي حول انتظام التدريس في مختلف المحافظات والمعيقات والتحديات التي يجري العمل عليها ومعالجها لضمان استكمال انتظام الدوام المدرسي.

وضمن جهود الحكومة لتعزيز مصادر الطاقة واستكمالا لتنفيذ مبادرة أمن الطاقة، والتي تتضمن بناء 5 محطات تحويل جديدة، صادق المجلس على مقترح مشروع تصميم خط نقل للكهرباء بجهد (161 ك.ف)، اللازم لتشغيل محطة تحويل الكهرباء المزمع إنشائها في طولكرم.

كما صادق مجلس الوزراء أيضا على انضمام دولة فلسطين إلى منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض بما يساهم في تعزيز الشراكات الدولية ودعم تنفيذ برنامج الحكومة للتحول الرقمي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسة الرقمية وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز حضور المؤسسات والشركات الفلسطينية في المحافل والمبادرات الرقمية الدولية.

كما اعتمد المجلس عددا من طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المطابقة للشروط والمعايير القانونية.