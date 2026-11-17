وطن للأنباء: هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غدعون ساعر، باتخاذ إجراءات مضادة ضد بريطانيا، رداً على العقوبات التي فرضتها لندن على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، متوعداً بالبحث عن خطوات إضافية لتعزيز المستوطنات وحماية الجهات المشاركة في تطويرها.

وقال ساعر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنظر "بمنتهى الخطورة" إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، واصفاً إياها بأنها "عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون"، على حد زعمه.

وأضاف أن إسرائيل "لن ترضخ للضغوط الخارجية أو تغيّر سياساتها نتيجة لها»، مشيراً إلى أن حكومته ستدرس سبلًا جديدة لتعزيز التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، التي أطلق عليها تسمية "يهودا والسامرة"، والعمل على حماية المشاركين في تطوير المستوطنات.

واتهم ساعر الحكومة البريطانية بالعداء والتحيز واتباع نهج أحادي الجانب، كاشفاً أن مجموعة واسعة من الردود المحتملة على العقوبات لا تزال قيد الدراسة، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها تل أبيب.

عقوبات بريطانية تطال 8 شركات إسرائيلية وحركة "الأمر 9"

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي البناء والعقارات، على خلفية تورطها في أنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وشملت العقوبات أيضاً حركة الناشطين الإسرائيليين "الأمر 9"، بسبب تحركات استهدفت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن تحركات بريطانية لمواجهة الأنشطة المرتبطة بالاستيطان وعرقلة الإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوتر بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وقبيل استكمال الإجراءات المتعلقة بمناقصات البناء في المنطقة الاستيطانية "إي 1" الواقعة شرق القدس.

مشروع "E 1" يهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني

ويُعد مشروع "E 1" الاستيطاني من أبرز المشاريع التي تحذر بريطانيا من تداعياتها، نظراً إلى ما قد يترتب على تنفيذه من تقسيم الضفة الغربية جغرافياً، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى تقويض التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.

وتحذر جهات دولية من أن تنفيذ المشروع من شأنه أن يفاقم تجزئة الأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

توتر دبلوماسي متصاعد بين لندن و"تل أبيب"

ولا تأتي العقوبات البريطانية الأخيرة بمعزل عن توتر متصاعد بين الجانبين، إذ سبق أن شهدت العلاقات بين لندن وتل أبيب إجراءات تصعيدية متبادلة على خلفية الموقف البريطاني من الاستيطان الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت بريطانيا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إغلاق قنصليتها في القدس، وطردت 20 دبلوماسياً، بينهم القنصل البريطاني، رداً على إعلان لندن فرض عقوبات استهدفت مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، شملت حظراً تجارياً على سلع منتجة فيها.

وتنذر التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بمزيد من التوتر في العلاقات بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني، وسط تحذيرات من تداعياته السياسية والجغرافية على مستقبل الأراضي الفلسطينية.