وطن للأنباء: دعت أوساط في جيش الاحتلال الإسرائيلي السلطات السياسية إلى تجنب شن هجوم منفرد على إيران دون تنسيق مع الولايات المتحدة، محذرة من أن عملية من هذا النوع قد تشعل الجبهة اللبنانية.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول عسكري لم تسمه، قوله "إنّ الموقف الذي عرضه رئيس الأركان إيال زامير أمام المستوى السياسي هو ضرورة العمل بترو وحسن تقدير في هذه المرحلة"، وذلك بخلاف مواقف رئيس الموساد رومان غوفمان ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا.

وبحسب المسؤول نفسه، يستند هذا الموقف إلى مبادئ أساسية في الوقت الراهن، على مستوى التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة قبل الحرب وأثناءها، والتعاون في استخدام طائرات التزوّد بالوقود الأميركية.

وقال المسؤول العسكري: "لقد أوضح رئيس الأركان أنه ليس ضد توجيه ضربة لإيران، بل على العكس، هو الذي دفع باتجاه المواجهتين السابقتين، والادّعاء بأن الجيش الإسرائيلي لا يريد التحرّك ليس صحيحاً. الجيش يستعد ويتدرّب ويتهيأ، ونحن نقوم بكل التحضيرات اللازمة، لكن توقيت الهجوم يجب أن يُحدّد في إطار رؤية شاملة لما قد يترتب عليه من تداعيات. وفي نهاية المطاف، تقع المسؤولية على عاتق جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان... وهو ملزم بعرض جميع التداعيات والانعكاسات المحتملة، وهذا ما يفعله أمام الجميع خلال المناقشات".

وقدّر المسؤول أنه بمجرد استئناف القتال مع إيران، فإن حزب الله اللبناني سيتحرك ضد إسرائيل. وقال في هذا السياق: "حزب الله يواجه معضلة صعبة، فهو في وضع هش للغاية. لقد تلقّى ضربات قاسية خلال الحرب مع الجيش الإسرائيلي، ووضعه في لبنان غير مستقر، لا أمام الحكومة اللبنانية ولا أمام الرأي العام اللبناني، كما يواجه انتقادات من داخل البيئة الشيعية التي تعاني من ضائقة".

وادّعى المسؤول العسكري: "صحيح أن حزب الله ما زال يمتلك بضعة آلاف من الصواريخ، ولديه مُسيّرات، كما يمتلك قوة نارية ... لكنه من جهة أخرى، يعلم أنه إذا تحرّك ضد إسرائيل فسيتعرض لضربات قوية، ومن المحتمل ألا ينجو. لذلك فهو يعيش حالة من الحيرة". وختم بالقول: "نحن نستعد، لأنه بمجرد فتح جبهة مع إيران، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزاً للتعامل مع الجبهة اللبنانية".

وبحسب مصدر عسكري آخر، لم تسمّه الصحيفة، فإن "الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية مستعدان بخطط لا تقتصر على الدفاع في مواجهة التهديد من الجبهة اللبنانية، بل تشمل أيضاً خططاً هجومية تستهدف مواقع في عمق لبنان بهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن بحزب الله".

المصدر: وكالات