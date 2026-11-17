وطن للأنباء: لم تعد أزمة شركة إنفيديا محصورة في استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ الملقب بـ"ملك الرقائق"، على خلفية علاقة عاطفية تحولت إلى ملف أمني وسياسي، بل بما كشفته التطورات من تشابك المصالح بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتأثير ذلك على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.

وعلق الرئيس ترمب مرارا على الفضيحة التي هزت عرش الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وقال -في أحدث تعليقاته تلك أمس الاثنين- إنه لا يعارض عودة هوانغ إلى منصبه على رأس إنفيديا، فيما قال مجلس إدارة الشركة إنه لا يبحث ذلك السيناريو.

وأفادت "فايننشال تايمز" بأن المجلس يمضي في تحقيق مستقل حول الفضيحة، ويدرس ملفات مرشحين داخليين وخارجيين لخلافة هوانغ الذي استقال الأسبوع الماضي إثر انكشاف علاقة خارج الزواج مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية لدى شركة ميغاسبيد السنغافورية التي تُعدّ من عملاء إنفيديا.

ويعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن أليس جُنّدت لمصلحة الصين، فيما تخضع شركتها للتدقيق للاشتباه في تحويل رقائق إلى السوق الصينية، لكن بكين نفت الاتهامات، بينما قالت إنفيديا إنها قطعت علاقاتها مع ميغاسبيد العام الماضي.

استثمارات الرئيس ومنافع الشركة

في غضون ذلك، كشفت "واشنطن بوست" وجها آخر من علاقة ترمب مع إنفيديا، وأفادت بأن إفصاحاته المالية تشير إلى امتلاكه أسهما في الشركة تراوحت قيمتها بين 13 و62 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب، مقارنة بنحو 615 ألفا إلى 1.3 مليون دولار في نهاية عام 2024.

وتقول الصحيفة إن صعود الشركة أفاد محفظة الرئيس ترمب، بينما سمحت إدارته ببيع بعض رقائق إنفيديا المتقدمة للصين، بموجب ترتيب يحوّل 25% من الإيرادات إلى الحكومة الأمريكية. كما أشارت إلى شراء ترمب أسهماً تصل قيمتها إلى مليون دولار في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من تثبيت تخفيف قيود التصدير في الشركة.

وأوردت الصحيفة ردا من البيت الأبيض مفاده أن الرئيس ترمب لا يختار الأسهم أو يتداولها، وأن مؤسسات مالية مستقلة تدير محفظته. وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها إن عدم إثبات المخالفة لا ينهي أسئلة الشفافية، خصوصا حين تتقاطع القرارات الحكومية مع مكاسب مالية محتملة.

ثغرة الرقائق وصراع الإدارة

وفي التداعيات الدولية لقضية إنفيديا، أفادت صحف أمريكية بأن إدارة الرئيس ترمب أعلنت قاعدة لسد ثغرة قانونية، بهدف تقييد وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة.

وستلزم القاعدة الجديدة مراكز خارج أمريكا بترخيص قبل توفير قدرات حوسبية كبيرة لشركات في دول عالية المخاطر، كما تفرض تراخيص إضافية لتصدير الرقائق لسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند والبرازيل، وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد 90 يوما.

وتستهدف الخطوة الشركات التي تشتري رقائق متقدمة ثم تؤجر قدرتها لعملاء صينيين. وترى واشنطن أن هذا النموذج أتاح لبكين الوصول إلى تقنيات يمنعها الحظر من شرائها مباشرة، بينما تقول إنفيديا ومؤيدوها إن المبيعات تدعم الوظائف والاعتماد العالمي على التكنولوجيا الأمريكية.

وتحدثت صحف أمريكية عن خلاف بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن شركة ميغاسبيد السنغافورية، واتهم بيسنت وزارة التجارة بالتأخر في تقييدها، فيما حذر لوتنيك من أن التشدد قد يفجر مواجهة مع بكين.

فضيحة تتجاوز الشركة

وتعليقا على التقارب بين هوانغ والرئيس ترمب، قالت وول ستريت جورنال إنهما يواجهان مأزقا تغذيه الثقة المفرطة، محذرة من تداعيات أخطاء القيادة على مصير المؤسسات الحيوية. كما أثارت الصحيفة أسئلة بشأن صفقات إنفيديا الدائرية وضمانات ائتمانية ضخمة خارج الميزانية، قد تزيد تعرضها لأي تباطؤ في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي واشنطن، قد تصبح القضية مدخلا لتحقيقات أوسع بشأن صادرات الرقائق، وتبرع إنفيديا بمبلغ 25 مليون دولار لمشروع قاعة الحفلات في البيت الأبيض، وفق واشنطن بوست. وتضع التقارير عن استثمارات ترمب في إنفيديا وصلاته بهوانغ وتباين مواقف مستشاريه، الإدارة أمام اختبار للمساءلة.

وحذرت وول ستريت جورنال من أن الفضيحة قد تقوي المتشددين تجاه بكين وتربك مساعي الرئيس الصيني شي جين بينغ لإظهار استقرار العلاقات مع واشنطن.

وتُجمع كبرى الصحف الأمريكية على أن قضية إنفيديا لم تعد مجرد عودة رئيس تنفيذي إلى منصبه أو خيانة زوجية؛ بل أصبحت اختبارا لحماية الأمن القومي، ومنْع تحوُّل سياسة التكنولوجيا إلى ساحة تتشابك فيها المصالح الشخصية وضغوط الشركات وحسابات التفاوض مع الصين.

المصدر: الصحافة الأمريكية + الصحافة البريطانية