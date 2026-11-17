وطن للأنباء: أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن 6 مصادر مطلعة، بتعطل شبكة اتصالات بالغة السرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية في تبادل المعلومات المصنفة بين موظفيها.

وذكرت المصادر أن الشبكة، المعروفة باسم "إن إس إيه نت"، تتيح لموظفي الوكالة التواصل داخليا وتبادل المعلومات السرية، مشيرة إلى عدم وجود أي أدلة حتى الآن على أن التعطل ناجم عن هجوم سيبراني.

وأضافت أن الوكالة فرضت نظام وصول متدرجا للموظفين إلى مقار العمل، في وقت تعمل فيه على تحديد نطاق العطل وفهم أسبابه.

وقالت سي إن إن إنها طلبت تعليقا من وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن الواقعة.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة وتوقف الملاحة في كل مطارات البلاد لمدة 4 ساعات.

وقالت السلطات الأمريكية إن الخلل في منظومة اتصالات المراقبة الجوية شمل رادارات مراقبة الحركة الجوية، وترددات الراديو اللاسلكية في مراكز المراقبة الإقليمية الـ22 الموجودة في الولايات المتحدة.

لكن السلطات الأمريكية نفت وجود أي هجوم سيبراني وراء هذه الأزمة وقالت إن الأمر يرجع إلى مشكلات في أنظمة المراقبة المستخدمة منذ عقود.

المصدر: "سي إن إن"