- عراقتشي: مزاعم استهداف مسؤولين أميركيين بـ"قنبلة قذرة" محض هراء

- طهران تحذر من تكرار سيناريو العراق وتقول إن بصمات "إسرائيل" واضحة

- اتهامات باستغلال تقارير السدود والمنشآت الصاروخية لتهيئة ذرائع لضرب البنية التحتية الإيرانية

- قاليباف يتهم لاري إليسون، مالك CNN، بدعم حملة الترويج للروايات الإسرائيلية

وطن للأنباء: قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنّ مصداقيّة اليمين استُنفدت تماماً، لذا انتقلت عمليات الترويج إلى صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي أن أن".

وأضاف أنّ الأساليب هي نفسها لـ "الراية الزائفة" والتحريض هو نفسه على الحرب، لكن بشعارات جديدة.

وأردف أنّ كلّ هذا يتمّ بمباركة لاري إليسون، أكبر مانح خاصّ لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمالك الجديد لـ"سي أن أن".

وفي الشأن عينه، فنّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، ما زعمته وسائل إعلام داعمة لـ "إسرائيل" في الساعات الـ 72 الماضية، قائلاً إنه "محضّ هراء".

وأضاف: "يرجى التوقّف عن هذه الدعاية الكاذبة على غرار ما حدث خلال الحرب على العراق ولا سيما أنّ بصمات "إسرائيل واضحة في القضية".

جاء ذلك تعليقاً على تقرير لـ "سي أن أن" زعمت فيه أنّ معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى تطوير إيران "خططاً لاستهداف كبار مسؤولي إدارة (الرئيس الأميركي) ترامب، من خلال تفجير ما يُسمّى بـ "قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي في واشنطن العاصمة"، وفق ادّعائها.

وللإشارة، سبق وأكّدت طهران أنّ مزاعم صحيفة "نيويورك تايمز" حول السدود الإيرانية و"القنبلة القذرة" كاذبة وتهدف إلى اختلاق ذرائع لاستهداف البنى التحتية المحمية دولياً بتوجيه إسرائيلي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالاً، أمس، يزعم استغلال إيران بنية تحتية كالسدود لخدمة منشآت صاروخية، فيما اعتبر مراقبون أنّ نشر مقال كهذا يمهّد لاستهداف السدود في حال تجدّد الحرب الأميركية على إيران.