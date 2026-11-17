رام الله – وطن للأنباء: حذّر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ، د. مصطفى البرغوثي، من خطورة تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن إطلاق النار على المواطنين العزل في منطقة الديوك بمدينة أريحا، والذي أسفر عن استشهاد المواطنة فضة فهيدات (60 عاما) وإصابة عشرة مواطنين، يشكل مجزرة ارتُكبت بحماية جيش الاحتلال ودعم الحكومة الإسرائيلية.

وقال البرغوثي إن ما جرى في الديوك يكشف النوايا الحقيقية للمستوطنين، الذين يتصرفون بوحشية ويستهدفون المواطنين الفلسطينيين العزل، معتبرا أن الإرهاب الاستيطاني يهدف إلى ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عن أرضهم.

وشدد على أنه لا يجوز السكوت على مجزرة أريحا أو الجرائم المتواصلة التي يرتكبها المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تتواصل بمعدل 30 اعتداء يوميا.

وحمل البرغوثي المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الجرائم، في ظل صمته وعدم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المنظومة الإسرائيلية التي توفر الحماية للمستوطنين، وتسليحهم وتمويلهم ودعم أنشطتهم.