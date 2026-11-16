هيئة شؤون الأسرى: نحو 350 طفلاً يقبعون في سجني "عوفر" و"مجدو" وسط انتهاكات متواصلة

وطن للأنباء: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجني "عوفر" و"مجدو" التابعين للاحتلال الإسرائيلي، وسط تعرضهم لانتهاكات تشمل التجويع والتعذيب والاعتداءات الجسدية، إلى جانب الحرمان من العلاج والرعاية الطبية.

وأوضحت الهيئة أن الأطفال الأسرى يواجهون ظروف احتجاز قاسية، في ظل استمرار الممارسات التي تستهدف سلامتهم الجسدية والنفسية، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال.

وحذرت الهيئة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال، مطالبة الجهات والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، ووقف الاعتداءات بحقهم.