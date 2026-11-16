القائمة المشتركة تتهم نتنياهو بمحاولة ترهيب الناخبين العرب وتطالب بفتح تحقيق جنائي

وطن للأنباء: قالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته، مساء الأحد، إن ما كشفته القناة الإسرائيلية 12، يدلّ على حجم الذعر الذي أصاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو؛ فبحسب التقرير، جاءت الشكوى من رئيس طاقم مكتبه، وجاءت "المعلومة الاستخباراتية" من موظف سابق في المكتب نفسه، وعلى أساسهما اعتُقل ناشطون عرب في يوم الانتخابات، وطلب رئيس الشاباك التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب من دون أي دليل، والتحقيق مع النشطاء وترهيبهم.

وشددت المشتركة في بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الأحد، على أن "هذه التفاصيل يجب أن تكون جرس إنذار لجميع مؤسسات الدولة، لأنها تجلٍ واضح لاستخدام خطير للسلطة يمسّ بأهم أسس الديمقراطية: حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في الانتخاب، والعديد من الأسس والحقوق الأخرى".

وأضاف البيان أن "نتنياهو يفهم المعادلة جيدًا: أصوات الجماهير العربية هي السدّ الذي منعه من تشكيل حكومة جديدة. لذلك لم يكتفِ بالتحريض على هذا الصوت، بل حاول، وفق ما كُشف، أن يجرّمه وأن يرهب أصحابه. ومع ذلك خرجت جماهيرنا بمئات الآلاف، فوقفت في وجهه وأسقطت مخطّطه. الصوت الذي حاول إسكاته هو نفسه الذي يحول اليوم بينه وبين الحكم".

وبحسب البيان، فقد طالبت القائمة المشتركة بالخطوات الفورية التالية:

"1. أن تفتح المستشارة القضائية للحكومة تحقيقا جنائيا مع نتنياهو، ورئيس طاقم مكتبه، ومع كل من شارك في تلفيق الملف.

2. أن يُوقَف عن العمل فورا كل ضابط شرطة وكل مسؤول في الشاباك شارك في هذه العملية، إلى حين انتهاء التحقيق.

3. أن تُجمَّد كل ملفات المراقبة والتنصّت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي، وأن تُكشف أمام لجنة الانتخابات المركزية.

4. أن تُشكَّل لجنة تحقيق رسمية في استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية.

5. ألّا يُكلَّف مشتبهٌ بالتلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة.

وختمت المشتركة بيانها، بالقول: "حاول نتنياهو أن يسرق صوتنا، لكن صوتنا هو الذي سيسقطه. ومكانه ليس في رئاسة الحكومة، بل في غرفة التحقيق وأمام القضاء".

المصدر: عرب48