هزة داخل الموساد الإسرائيلي.. استقالات قيادية وخلافات حول غزة وإيران

وطن للأنباء: بعد نحو 6 أشهر على توليه رئاسة جهاز الموساد الإسرائيلي، يواجه رومان غوفمان اضطرابات داخلية واسعة، مع مغادرة عدد من كبار المسؤولين، وإعادة تشكيل الدائرة القيادية، وإدخال مستشارين من خارج الجهاز إلى دوائر صنع القرار الأكثر حساسية.

وتكشف شهادات أكثر من 10 مسؤولين سابقين رفيعي المستوى للقناة 12 العبرية عن خلافات تتجاوز التغييرات الإدارية، وتمتد إلى طبيعة المهام التي يتولاها الجهاز، وحدود انخراطه في الملفات السياسية، خصوصاً مشروع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، فضلاً عن الاستعانة برجال أعمال ومستشارين خارجيين في اجتماعات أمنية شديدة السرية.

وفي قلب هذه الخلافات، يبرز أسلوب غوفمان القيادي، الذي يرى منتقدوه أنه يبتعد عن تقاليد المؤسسة الاستخباراتية، بينما يعتبر مؤيدوه أنه يسعى إلى تحديثها وتوسيع نطاق عملها.

وتتصاعد المخاوف من أن تؤثر التغييرات في تماسك الجهاز وخبراته المتراكمة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية معقدة على جبهات متعددة.

موجة مغادرات تضرب قمة الموساد

ومن أبرز مظاهر الاضطراب داخل الموساد مغادرة عدد من كبار المسؤولين خلال فترة قصيرة منذ تولي غوفمان منصبه، سواء عبر الإقالة أو دفعهم إلى ترك مواقعهم.

وتضم قائمة المغادرين نائب رئيس الجهاز، الذي كان يُنظر إليه باعتباره المرشح الطبيعي لخلافة رئيس الموساد السابق دافيد برنياع، ورئيسة شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة إيران، ورئيس شعبة العمليات.

كما يتجه مسؤولان آخران إلى المغادرة؛ أولهما مراقب الموساد، الذي يحمل رتبة رئيس شعبة ويشارك في المنتدى القيادي الضيق، وثانيهما رئيس شعبة يعتزم إعلان رحيله خلال الأسبوع الجاري.

وتقول مصادر داخل الجهاز إن غوفمان يسعى إلى تشكيل فريق من المقربين منه، وإن التغيير في القيادات أمر طبيعي مع وصول رئيس جديد.

لكن مسؤولين سابقين يرون أن حجم المغادرات خلال 6 أشهر فقط يتجاوز التغييرات المعتادة في قيادة المؤسسة.

ويعتبر منتقدو غوفمان أن إبعاد هذا العدد من القيادات صاحبة الخبرة يهدد بفقدان معرفة تراكمية مهمة، خصوصاً أن رئيس الموساد الحالي لم يأتِ من داخل الجهاز أو من خلفية استخباراتية في الجيش أو جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».

وينقل تقرير «القناة 12» عن مسؤول سابق أن المشكلة تكمن في إبعاد أصحاب الخبرة في توقيت يحتاج فيه الرئيس الجديد إلى التعرف على طبيعة عمل المؤسسة، بدلاً من الاستغناء عن قياداتها.

غوفمان يعيد تشكيل الدائرة المقربة

لم تقتصر التغييرات على مغادرة مسؤولين، بل شملت تصعيد ضباط آخرين إلى مواقع قيادية والاستعانة بشخصيات من خارج الموساد، من بينها خبير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ومستشار استراتيجي سبق أن عمل مع غوفمان في الجيش الإسرائيلي، وأستاذ متخصص في الاستراتيجية العسكرية، إلى جانب شخصيات تربطها علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتثير هذه التعيينات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين رئيس الموساد الجديد والقيادات التقليدية للجهاز، ومدى اعتماده على الخبرات الداخلية مقارنة بالمستشارين الذين جلبهم معه.

ويرى مسؤولون سابقون أن غوفمان، الذي لم يتدرج في المناصب الاستخباراتية داخل الموساد، يحتاج إلى الاستفادة من خبرات القيادات الموجودة، لا إبعادها أو تهميشها.

وفي المقابل، تدافع مصادر داخل الجهاز عن التوجه الجديد، معتبرة أن رئيس الموساد يمتلك رؤية مختلفة ونهجاً أكثر هجومية، وأن الاستعانة بخبرات خارجية يمكن أن تساعد في معالجة ملفات لم تحظَ بالاهتمام الكافي سابقاً.

"الهجرة الطوعية".. مشروع غزة يشعل الخلافات

ومن أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الموساد إعادة إحياء مشروع «الهجرة الطوعية» لسكان قطاع غزة، وهو مشروع يتصل بمساعي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للبحث عن دول تستقبل فلسطينيين من القطاع.

وتعود بداية انخراط الموساد في هذا الملف إلى عام 2025، عندما طلب نتنياهو من الجهاز العمل عليه خلال فترة رئاسة دافيد برنياع. لكن رؤساء الشعب عارضوا الخطوة آنذاك، ووصف بعضهم المشروع بأنه «كارثة ستظل آثارها ممتدة لأجيال»، ما أدى إلى تعطيله.

ومع تولي غوفمان رئاسة الجهاز، عاد المشروع إلى الواجهة بقوة، بعدما أعاد مسؤولاً سابقاً إلى الخدمة، رغم أنه كان قد غادر الموساد بعد عدم ترقيته في عهد برنياع، وكلفه بتنسيق الجهود للعثور على دول تستقبل سكان غزة.

وأثار القرار اعتراضات داخل المنتدى القيادي للموساد، إذ اعتبر بعض المسؤولين أن انخراط الجهاز في ملف يتعلق بترتيبات سياسية تخص مستقبل الفلسطينيين يتجاوز دوره الأمني والاستخباراتي.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى إن معارضين للمشروع داخل الجهاز وصفوه بأنه «راية سوداء» ترفرف فوق منتدى رؤساء الشعب، في إشارة إلى حجم الاعتراضات على تكليف الموساد بهذه المهمة.

كما انتقد رامي إينارا، الرئيس السابق لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد، الفكرة، متسائلاً عن الدول التي يمكن أن تستقبل سكان غزة، ومعتبراً أن المشروع لا يستند إلى تصور واقعي بشأن وجهات الهجرة المحتملة.

ويكشف هذا الملف عن خلاف يتجاوز جدوى المشروع نفسه، ليصل إلى حدود الدور الذي ينبغي أن يؤديه الموساد، وما إذا كان من المناسب أن يتحول إلى أداة لتنفيذ توجهات سياسية خلافية داخل إسرائيل.

رجال أعمال ومستشارون مدنيون في دوائر الأسرار

ومن الملفات التي أثارت قلق مسؤولين سابقين أيضاً إدخال مستشارين خارجيين ورجال أعمال إلى دوائر صنع القرار داخل الموساد، بما في ذلك المنتدى الرفيع المستوى الذي يضم رؤساء الشعب.

وبحسب التقرير، تضم هذه المجموعة رجال أعمال ذوي توجهات يمينية، وشخصيات مقربة من نتنياهو، وبعضهم شارك في مبادرات مثيرة للجدل في قطاع غزة خلال الحرب، من بينها مشروع «المدينة الإنسانية» في رفح ومؤسسة غزة الإنسانية.

ويرى منتقدو الخطوة أن وجود مدنيين من خارج الجهاز في اجتماعات تضم معلومات شديدة الحساسية يمثل سابقة غير معهودة، ويثير تساؤلات بشأن حماية الأسرار وتضارب المصالح المحتمل، خصوصاً أن بعض هؤلاء المستشارين لديهم أنشطة ومصالح تجارية أخرى.

وقال مسؤول سابق إن التشاور مع خبراء من خارج الموساد أمر مقبول، لكن إدخالهم إلى منتدى رؤساء الشعب، الذي يضم القيادات المسؤولة عن أكثر الملفات حساسية، أمر لم يحدث في السابق.

في المقابل، تدافع مصادر داخل الجهاز عن الاستعانة بخبرات خارجية، معتبرة أن المفاجآت التي واجهتها إسرائيل خلال الحرب، ومنها تداعيات التوتر حول مضيق هرمز، أظهرت أهمية الاستفادة من خبراء الاقتصاد والقطاعات المدنية لفهم المخاطر المقبلة.

إيران.. خلاف بشأن العمليات وخطط إسقاط النظام

يمتد الجدل داخل الموساد إلى الملف الإيراني، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى إسرائيل، خصوصاً بعد العمليات التي نفذها الجهاز خلال السنوات الماضية، ومنها تفجير أجهزة البيجر والاتصالات واغتيال إسماعيل هنية في طهران.

لكن غوفمان يواجه انتقادات بشأن دفعه نحو خطة لإسقاط النظام الإيراني بالاستعانة بالأكراد، وهي فكرة يقول مسؤولون سابقون في مجتمع الاستخبارات إنها لم تكن واقعية، وإنها واجهت اعتراضات من قيادات الموساد قبل أن تتوقف.

ووفق «القناة 12»، تعود إحدى محاولات طرح هذه الخطة إلى فبراير/شباط، عندما كان غوفمان يشغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو، إذ عرض تصوراً لإسقاط النظام الإيراني، لكنه قوبل برفض من مسؤولين كبار في الموساد اعتبروا أن فرص نجاحه شبه معدومة.

ورغم ذلك، عادت الخطة إلى الواجهة، بالتزامن مع سفر غوفمان إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن إيران، في وقت يدفع فيه نتنياهو باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

رئيس من خارج المؤسسة.. هل يفسر ذلك الأزمة؟

وكان غوفمان وصل إلى رئاسة الموساد بعد مسيرة عسكرية في سلاح المدرعات، دون أن يتدرج في المناصب القيادية الاستخباراتية داخل الجهاز أو في الشاباك.

ويصفه التقرير بأنه ضابط لامع ومبادر، لكنه يتبنى أحياناً مقاربة مختلفة بشأن الحدود بين المسموح والمحظور في العمل الأمني، وهو ما يلخصه أحد المسؤولين السابقين بالقول إن ما يراه بعض أفراد الموساد أمراً مرفوضاً قد يراه غوفمان منطقة رمادية يمكن العمل فيها.

وكان غوفمان قد قال في وقت سابق، رداً على سؤال بشأن سبب اختيار نتنياهو له لرئاسة الموساد: «لأنني صاحب حيل»، في تعبير يعكس الصورة التي يقدمها عن نفسه باعتباره قائداً يعتمد على الابتكار والمبادرة.

لكن وصول رئيس من خارج المؤسسة ليس سابقة في تاريخ الموساد؛ فقد سبقه مئير داغان، الذي أثار تعيينه اعتراضات في البداية، قبل أن يُنظر إلى تجربته لاحقاً باعتبارها ناجحة.

ويستشهد أحد المسؤولين السابقين بتجربة داغان، الذي أقر قبل مغادرته بأنه كان رئيساً سيئاً خلال أول عامين من قيادته للجهاز، مشيراً إلى أنه احتاج إلى وقت لفهم طبيعة المؤسسة باعتبارها جهازاً مدنياً ذا تقاليد خاصة.

ويستخدم المنتقدون هذه التجربة للتحذير من أن قيادة الموساد تتطلب أكثر من المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة، إذ تحتاج أيضاً إلى فهم بنيته الداخلية وطبيعة عمله والعلاقات بين قياداته.

المصدر: موقع "العين الإخبارية"