الاحتلال يعتقل شقيقين ويعتدي بالضرب على أربعة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة وشرق نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين، اليوم الأحد، فيما اعتدت بالضرب على أربعة آخرين، خلال اقتحام مخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات لمواطنين، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحام المخيم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت مخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعاثت بها خرابا، قبل أن تعتقل الشقيقين ماهر وسلام أبو عامر.