د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: مداخلة علمية في قمة المناخ العالمية.. حول الامن الغذائي والحاجة الى مبيدات جديدة.. وحول تصنيف غازات التلوث كيميائيا

بعيدا عن المداولات والمساومات السياسية وبعيدا عن حملات الضغط والمناصرة، وبعيدا عن الترويج للبرامج والمشاريع ومحاولة الحصول على التمويل والظهور الاعلامي، وبعيدا عن المفاوضات والنقاشات التي تتم بين رؤساء الدول ووزرائها وممثليها خلال قمة المناخ العالمية، سواء من اجل الاتفاق على نسبة محددة والية عملية لكل دولة لخفض نسبة غازات التلوث التي تبثها الى طبقات الجو، او حول مبالغ صناديق التعويض والدعم التي من المفترض ان تقدمها الدول الصناعية الغنية للدول الفقيرة الاكثر تاثرا وهشاشة لتداعيات التغيرات المناخية، بعيدا عن ذلك وربما الاهم، تعقد جلسات علمية متخصصة يشارك فيها العلماء والباحثين والمختصين ويتم خلالها تقديم مداخلات علمية موضوعية حول الحد من والتخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية التي تجتاح العالم.



وفي هذا الاطار وفي مداخلة علمية حول انتشار افات وامراض جديدة تهدد الانتاج والامن الغذائي وأهمية البحث عن مبيدات جديدة للتعامل مع هكذا اوضاع، تم تناول هذا الموضوع الذي له حدين من ناحيتين، وتم التأكيد انه حين البحث عن مبيدات جديدة فعالة ضد الافات الجديدة التي ظهرت بفعل التغير المناخي، بأن تكون هذه المبيدات امنه من حيث الاختيارية اي التأثير فقط على الافة المقصودة وليس على البيئة المحيطة بالافة المستهدفة، وفي نفس الوقت بان تتحلل كيميائيا الى مواد ليست مضرة أو خطيرة خلال فترة قصيرة، اي انها تمتاز ب " فترة أمان" قصيرة.



ويجب التركيز على ان اية مبيدات جديدة تمتاز بالاختيارية وبالتحلل الكيميائي السريع، من المتوقع ان لا تحفز تطور أو تشكل ظاهرة المناعة عند الافات، تلك الظاهرة التي ادت الى فقدان الكثير من المبيدات فعاليتها، وبالتالي عدم القدرة على حماية المحصول من الافات المختلفة وتداعي الانتاج والامن الغذائي، سواء اكانت هذه الافات حشرات أو فطريات أو اعشاب، وتطور المناعة يعنى اللجؤ الى استخدام كميات اعلى من تراكيز المبيدات التي تم الاعتياد عليها وما لذلك من عواقب صحية وبيئية واقتصادية.



وفي اطار ظهور افات وامراض جديدة نتيجة التغيرات المناخية، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية خلال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في مدينة انطاليا التركية، من أن تغير المناخ يؤدي إلى عودة ظهور أمراض كان يُعتقد أنها اختفت من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تغير أنماط انتشار الأمراض بفعل موجات الحر والعواصف الرملية وشح المياه، أن تغير المناخ أصبح أحد العوامل المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية في منطقة الشرق الاوسط، وهذا يشمل بلادنا.



وفي مداخلة علمية اخرى حول الطبيعة الكيميائية لغازات التلوث، والتي تم التعود عليها على انها غازات ثاني وأول اكسيد الكربون واكاسيد النيتروجن والكبريت وغاز الميثان، والتي في العادة تنتج عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة من فحم وبترول في النشاطات الصناعية عند الدول الغنية المتقدمة، تم التاكيد على ان هناك مواد كيميائية اخرى يتم بثها الى طبقات الجو وتساهم في تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري او البيت الزجاجي وما لذلك من تداعيات على ارتفاع حرارة الارض والتغيرات المناخية، ومن اهم هذه الغازات التي يجب عدم التغافل عهنا المركبات العضوية المتطايرة، ومركبات الكلوروعضوية ومركبات الفينول متعددة الحلقات، والتي تستخدم في الانشطة الصناعية والمنزلية وفي وسائل النقل.