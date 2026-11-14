نظام صامد ونووي معلق.. تقرير إسرائيلي يكشف مأزق ما بعد حرب إيران

وطن للأنباء: قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بعد مرور 8 أشهر على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل معًا ضد إيران في فبراير/شباط، تواجه تل أبيب "معادلة معقدة".

إيران ترمم قدراتها وإسرائيل تخشى عودة التهديد النووي

وبحسب تقرير نشرته هيئة البث، تتمثل هذه المعادلة المعقدة في أن "إيران تضررت لكنها تستعيد قدراتها، ونظامها لا يزال قائماً، وملفها النووي لم يُحسم، فيما لا تبدي واشنطن استعداداً واضحاً لخوض مواجهة جديدة".

وذكرت أن إيران بدأت ترميم مواقعها العسكرية المتضررة، فيما لا يزال ملفها النووي دون حل، وذلك بعد مرور 8 أشهر على الحرب.

وبحسب الهيئة، فإنه في وقت يفضّل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب مواجهة جديدة، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من استعادة طهران قدراتها وتراجع التنسيق مع واشنطن، ما قد يضع إسرائيل أمام خيار التحرك عسكرياً بمفردها.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية والأمريكية خلال الحرب البرنامج النووي الإيراني ومنشآت إنتاج الصواريخ، لكن أعمال إعادة إعمار المواقع المتضررة بدأت بالفعل، وسط تساؤلات بشأن مصير اليورانيوم المخصب والمدة التي تحتاج إليها طهران للوصول إلى قنبلة نووية.

وقالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية تمار إيلام جيندين، إن التناقض واضح بين التصريحات التي أعقبت الحرب والتحذيرات الحالية، موضحة: "نسمع أولاً أننا قضينا على قدراتهم النووية لسنوات، ثم نسمع بعد أقل من عام أننا نواجه خطراً وجودياً مرة أخرى لأنهم يمتلكون هذه القدرات".

مخاوف من اتجاه إيران إلى منشآت نووية أكثر تحصيناً

ولا يقتصر القلق الإسرائيلي على البرنامج النووي، إذ لا تزال إيران تمتلك قدرات صاروخية، فيما حذرت سيما شين، المسؤولة السابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، من أن الحرب عززت دافع طهران لامتلاك أسلحة نووية، بعدما كشفت عن ضعف قدراتها أمام الهجمات.

وأشارت شين إلى احتمال إنشاء إيران منشآت عسكرية ونووية جديدة في أعماق الأرض، ما قد يجعل استهدافها أكثر تعقيداً.

ايران تتبنى خطاباً أكثر تشدداً بشأن برنامجها النووي

في المقابل، تتبنى القيادة الإيرانية خطاباً أكثر تشدداً بشأن البرنامج النووي، وسط خلاف داخلي بين تيار يدفع نحو التصعيد وآخر يفضّل استثمار ما يصفه بانتصار إيران في الحرب للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وقالت إيلام جيندين إن النظام الإيراني يرى أنه انتصر في الحرب، مشيرة إلى أن أبرز تداعياتها تمثلت في تراجع خوف طهران من المواجهة العسكرية.

ورغم الأضرار التي لحقت بإيران وتدهور وضعها الاقتصادي، لم تتحقق التوقعات الإسرائيلية بخروج احتجاجات واسعة تؤدي إلى إسقاط النظام. وترى إيلام جيندين أن الإيرانيين قد يحتاجون إلى مساعدة خارجية لمواجهة أدوات القمع التي يستخدمها النظام.

خلاف بشأن مستقبل المواجهة

وتواصل إسرائيل الضغط على إدارة ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكن واشنطن تبدو أقل حماسة لخوض حرب جديدة، في ظل تفضيلها حسم الملف النووي وتجنب تداعيات مواجهة إقليمية، خصوصاً على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

ويبرز الخلاف بين الجانبين بشأن أهداف أي تحرك عسكري جديد؛ فبينما يسعى ترامب إلى حسم الملف النووي، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام الإيراني هو السبيل لإنهاء التهديد الذي تمثله طهران لإسرائيل.

وقال ياكي دايان، الخبير في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية والقنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس، إن بقاء النظام الإيراني يعني استمرار الدافع وراء تهديد إسرائيل، معتبراً أن ذلك يكشف اتساع الفجوة بين موقفي واشنطن وتل أبيب.

وتثير هذه الخلافات تساؤلات بشأن استعداد إسرائيل للتحرك دون مشاركة أمريكية.

ويرى دايان أن تنفيذ عملية عسكرية خلال العامين المقبلين سيكون أسهل نسبياً ما دام ترامب في السلطة، لكنه حذر من احتمال اضطرار إسرائيل إلى خوض مواجهة منفردة.

في المقابل، حذرت شين من أن خوض حرب مستقلة دون دعم أمريكي، بل مع احتمال معارضة واشنطن لها، سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل.