الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي ويدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للقطاع

وطن للأنباء: أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، والإسراع بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن التطورات الإنسانية في غزة، عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في غزة، خاصة بعد فالفيضانات الشديدة والظروف الشتوية القاسية التي ضربت غزة والتي تُفاقم الأوضاع المعيشية لسكانها المنهكين أصلاً، ما يزيد من انعدام الأمن والمعاناة الإنسانية.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الكوادر الطبية والمرافق الطبية، مشيرا إلى أن قصف اسرائيل مستشفى ناصر مثيرة للقلق.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية المنصوص عليها في الخطة الشاملة في غزة بشكل كامل، بما يتماشى مع القانون الدولي، وحث إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر على نطاق واسع وبشكل فوري ودون عوائق، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية مع غزة.

وتابع: "يجب على إسرائيل تمكين عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الإنسانية بما فيها المنظمات غير الحكومية، والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف بيان الاتحاد، "بعد مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، تستمر الضربات العسكرية ويستمر النقص في المواد الأساسية، بما في ذلك المأوى المناسب والأدوية والمعدات الطبية، بسبب القيود الحالية على الوصول، ما يؤدي إلى غياب ظروف معيشية مقبولة وكريمة".

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه بحل الدولتين، ودعا إلى التنفيذ الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 دون تأخير، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية، ولا سيما نزع السلاح الدائم من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والانتقال المدني في غزة.