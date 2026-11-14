م. منير سعد يكتب لوطن: طيور فلسطين.. حين تُحلّق الطبيعة بالإيمان

وطن للأنباء: في فلسطين، تتجلى معاني النصوص المقدسة في صفحات الكتاب كما تتجلى في جمال الجبال والسهول والوديان، وفي أصوات الطيور التي ما زالت تحلّق فوق هذه الأرض منذ آلاف السنين. فالطيور التي يذكرها الكتاب المقدس هي كائنات حية عرفها سكان هذه البلاد، وشاهدوها في حقولهم وكرومهم وبراريهم، فارتبطت بذاكرتهم اليومية وتراثهم الإيماني، وأصبحت شاهدًا حيًا على العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة

وحين قال السيد المسيح له المجد:" انظروا إلى طيور السماء"، لم يكن يدعو سامعيه إلى تخيّل طيور بعيدة أو مجهولة، بل إلى التأمل في مشهد طبيعي مألوف كانوا يشاهدونه كل يوم. لقد كانت الطيور جزءًا أصيلًا من الحياة في الأرض المقدسة، ولذلك جاءت كلماته قريبة من القلب، تنطلق من واقع الخليقة لتقود الإنسان إلى الثقة بعناية الله. فالطبيعة في تعاليم المسيح لم تكن مجرد خلفية للأحداث، بل كانت وسيلة لإيصال الحقائق الروحية العميقة بلغة يفهمها الجميع.

ومن اللافت أن كثيرًا من الطيور التي يذكرها الكتاب المقدس ما زالت تُشاهد في فلسطين حتى اليوم، وكأنها تحمل عبر الأجيال رسائل التأمل ذاتها. فالعصفور الدوري، المنتشر في القرى والحقول، يذكّرنا بعناية الله بأصغر مخلوقاته، وبأن لا شيء في الخليقة يخرج عن اهتمامه. والحمامة واليمامة، اللتان تعيشان بين الجبال والبساتين، تعيدان إلى الأذهان قصة نوح ورمزية الحمامة في إعلان انحسار الطوفان، كما تذكراننا بحلول الروح القدس على السيد المسيح في صورة حمامة. أما الغراب، الذي يُشاهد في البراري والأودية، فيدعونا إلى التأمل في عناية الله التي تشمل جميع خليقته. ويحلق النسر فوق المنحدرات الصخرية، مستحضرًا صور القوة والتجدد التي ارتبطت به في الأسفار المقدسة. كما يعبر اللقلق سماء فلسطين في مواسم الهجرة، في مشهد يذكّر بانتظام الخليقة وهدايتها الفطرية. ويعود السنونو كل ربيع إلى أعشاشه، بينما تذكّرنا السلوى بعطية الطيور التي أرسلها الله لشعبه في البرية. ويبقى الحجل، المنتشر في المرتفعات الفلسطينية، شاهدًا آخر على غنى التنوع الحيوي الذي احتضنته أرض الكتاب المقدس.

ولم تكن الطيور حاضرة في الكتاب المقدس فحسب، بل كانت أيضًا موضوع تأمل عميق لدى آباء الكنيسة الأوائل، الذين رأوا في الخليقة كلها كتابًا مفتوحًا يكشف حكمة الله وعنايته. فقد تأمل القديس يوحنا الذهبي الفم في قول السيد المسيح: «انظروا إلى طيور السماء»، ورأى أن الرب لا يدعو الإنسان إلى ترك العمل أو التخلي عن مسؤولياته، بل إلى التحرر من القلق والخوف، فالله الذي يعتني بالطيور لا يهمل الإنسان الذي خلقه على صورته. أما القديس باسيليوس الكبير، ففي عظاته عن الخليقة، فقد أشار إلى أن تنوع المخلوقات وأشكالها وأصواتها يكشف عن غنى حكمة الخالق وجمال تدبيره وفي التقليد النسكي الشرقي، نجد لدى القديس إسحق السرياني تأكيدًا عميقًا على الرحمة التي تتسع لتشمل كل الخليقة، فالإنسان الممتلئ بمحبة الله لا يحصر اهتمامه في بني جنسه، بل تمتد رحمته إلى الطيور والحيوانات وسائر المخلوقات. وهكذا تتحول الطبيعة في الفكر الآبائي إلى مدرسة صامتة تعلم الإنسان التواضع والمحبة والتسبيح.

وفي فلسطين، ما زالت العصافير تبني أعشاشها بين حجارة البيوت القديمة، وتغرد مع شروق الشمس فوق أشجار الزيتون والتين واللوز. وفي القرى، تختلط أصواتها بحركة الحياة اليومية، بينما نشاهد أسراب الطيور تحلق فوق السهول والجبال، أو تتخذ من الأشجار والحقول محطات للراحة خلال رحلات هجرتها. هذه المشاهد البسيطة تحمل معاني عميقة؛ فهي تذكّرنا بأن عناية الله لا تغيب عن تفاصيل الخليقة. فإذا كان يعتني بطيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، فكم بالحري يهتم بالإنسان؟ إن الإيمان هنا ليس هروبًا من الواقع أو تنكرًا لمسؤوليات الحياة، بل ثقة راسخة بأن العناية الإلهية ترافق الإنسان حتى في أكثر الأيام صعوبة.

أما الحمامة، فهي ليست رمزًا للسلام فحسب، بل ترتبط أيضًا بحلول الروح القدس، كما ورد في الأناجيل. وفي فلسطين كثيرًا ما نرى الحمام يحلق فوق القرى والكنائس والأديرة، وكأنه يذكّرنا بأن سلام الله ليس مجرد غياب للحروب، بل حضور الله في القلب، ومصالحة الإنسان مع ذاته ومع الآخرين. وفي أرض تعرف الألم كما تعرف الرجاء، تصبح الحمامة دعوة متجددة إلى

الإيمان بأن السلام ممكن، وأن الإنسان يستطيع أن يغفر دون أن يتخلى عن الحق أو الكرامة. فالسلام الحقيقي لا يقوم على النسيان أو الاستسلام، بل على العدالة والمحبة واحترام كرامة الإنسان.

وعندما قال السيد المسيح: "تأملوا الغربان"، لم يكن يدعو إلى الكسل أو الاتكال، بل كان يحرر الإنسان من عبودية القلق والخوف. فالخوف من الغد قد يسرق فرح اليوم، أما الإيمان فيعيد ترتيب الأولويات ويمنح القلب طمأنينة وسط الاضطراب. وفي فلسطين، حيث يحمل الناس همومًا كثيرة ويواجهون تحديات الحياة اليومية، تبقى هذه الكلمات دعوة إلى ألا نسمح للقلق بأن يطفئ نور الرجاء، وإلى أن نتمسك بالثقة بالله دون أن نتخلى عن العمل والمسؤولية.

حتى الديك، الذي ارتبط بإنكار القديس بطرس، يحمل رسالة عميقة من الرجاء والتجدد. فصياحه الذي أعقب إنكار بطرس لم يكن إعلانًا للهزيمة، بل لحظة أيقظت ضميره وفتحت أمامه طريق التوبة والعودة. وفي هذه القصة رسالة لكل إنسان: فالتعثر ليس نهاية الطريق، والضعف لا يلغي إمكانية النهوض، والندم الصادق يمكن أن يكون بداية لحياة جديدة. وكم من إنسان تعثر ثم نهض، وكم من شعب عرف الانكسار لكنه لم يفقد الأمل.

إن طيور فلسطين ليست مجرد مشاهد جميلة تزيّن السماء، بل هي مواعظ صامتة تحلّق كل يوم، وتدعونا إلى استعادة قدرتنا على قراءة الطبيعة والإصغاء إلى خالقها. فالإيمان لا يعيش داخل جدران الكنائس وحدها، بل يمتد إلى الحقول والينابيع وأشجار الزيتون وسماء الوطن. ومن هنا، فإن محبتنا للخليقة ليست مجرد شعور جمالي، بل مسؤولية أخلاقية وروحية تدعونا إلى حماية الطيور وموائلها، وصون التنوع الحيوي الذي أودعه الله في أرضنا.

وفي فلسطين، حيث ترتبط الأرض بالذاكرة والإيمان والهوية، يصبح الحفاظ على هذه الخليقة جزءًا من الحفاظ على جمال الوطن وحق الأجيال القادمة في رؤيته حيًا نابضًا بالحياة. فكل طائر يحلّق فوق جبالنا وسهولنا يذكّرنا بأن الخليقة تسبّح خالقها بصمت، وأن الرجاء، مثل الطيور، يجد دائمًا طريقه إلى السماء مهما اشتدت رياح الأرض.