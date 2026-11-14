الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة سلواد

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، شاباً، عقب هجوم للمستوطنين قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وقال رئيس بلدية سلواد رائد حامد، إن مستوطنين هاجموا شاباً قرب البوابة الحديدية المقامة بين بلدة سلواد وقرية دير جرير المجاورة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واعتقلت الشاب، ولم تعرف هويته بعد.

وفي السياق، ذكر حامد أن المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة واد الزيتون غرب القرية، واستولوا على مفتاح مركبتهم وهواتفهم المحمولة، وسرقوا محصول الزيتون منهم.

وتتعرض سلواد وقرى وبلدات شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال اليومية لتلك القرى والبلدات.