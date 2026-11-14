إصابة مواطن وتضرر مركبات بهجوم للمستوطنين على قرية المغير

وطن للأنباء: أصيب مواطن بجروح في هجوم للمستوطنين، مساء اليوم السبت، على قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق مرج سيع قرية المدخل الغربي للقرية، ما أدى لإصابة أحد المواطنين بجروح وأضرار مادية في عدد من المركبات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشابين حذيفة وباسل أبو عليا عقب مداهمة منزليهما قرب المدخل الشرقي للقرية.

في السياق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض قرية المغير وقرى شمال شرق رام الله لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.