الاحتلال يحتجز مواطنين بمركبتين ويقتحم مناطق ببيت لحم

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مواطنين داخل مركبتين عند مدخل بلدة الشواورة شرق بيت لحم، واقتحمت بلدة نحالين غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء عند مدخل الشواورة، واحتجزت مواطنين داخل مركبتين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وتشهد محافظة بيت لحم اقتحامات متكررة لبلداتها وقراها ومخيماتها، تتخللها مداهمة منازل واعتقال مواطنين واحتجاز آخرين، إلى جانب إقامة الحواجز وإغلاق المداخل والطرق، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.