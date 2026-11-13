الحرس الثوري يعلن تدمير رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين

وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني، تدمير رادار للإنذار المبكر تابع للقوات الأمريكية في جزيرة البحرين، في هجوم قال إنه جاء ردا على استهداف برج اتصالات في منطقة سيريك، محذرا واشنطن من مواصلة تحركاتها الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة، في البيان رقم 22، إن مقاتلي القوة الجوفضائية استهدفوا الرادار ودمرّوه قبل ساعات، مؤكدة أن القوة في حالة جهوزية كاملة للرد على أي مخالفات أو اعتداءات جديدة، من دون قيود جغرافية.

وأضاف البيان أن استهداف الرادار يشكل "تحذيرا جديا" للولايات المتحدة لوقف تحركاتها الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز.

كما توعد حرس الثورة الشركات التي قال إنها تنساق وراء الولايات المتحدة بإجراءات وعقوبات أشد، مؤكدا أن استمرار المخالفات سيقابل بردود إضافية.

وفي سياق متصل، أشاد البيان بصمود الشعب الإيراني، معتبرا أن ثمانية أشهر من المواجهة مع ما وصفه بـ"الظلم والاستكبار العالمي" أسهمت في إيقاظ الشعوب وتحفيز الشباب في دول عدة.