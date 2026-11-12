مستوطنون يعتدون على مزارع في بيت عور التحتا ويصيبونه بكسور ونزيف في الرئة

وطن للأنباء: أصيب المواطن خليل سليم قاسم خليل بكسور في ثلاثة أضلاع وأصابع يديه، ونزيف في الرئة، جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون في أرضه بقرية بيت عور التحتا، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على خليل بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسور في ثلاثة أضلاع وأصابع يديه، إضافة إلى تجمع دموي في الرئة.

وأضافت أن المصاب لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى رام الله منذ أمس الأربعاء، في ظل وضعه الصحي الذي استدعى إبقاءه تحت الرعاية الطبية.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وتشمل الاعتداء بالضرب ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية والاستيلاء على المحاصيل