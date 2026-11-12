الاحتلال يستهدف الغطاء النباتي وأشجار اللوز في نحو 38 دونماً من أراضي دورا وترقوميا

وطن للأنباء: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً لإزالة النباتات العشوائية وأشجار اللوز من أراضٍ في دورا وترقوميا بمحافظة الخليل، على مساحة تبلغ 37.782 دونماً، وعلى امتداد مسار بطول 7,558 متراً، بذريعة اتخاذ "وسائل أمنية".

وأوضحت الهيئة أن الأمر، الذي يحمل الرقم 139/26، وقّعه قائد قوات الاحتلال آفي بلوط بتاريخ 28 تشرين الأول 2026، ويستهدف أراضي دورا في الأحواض المالية غير المسجلة أرقام 4 و23 و25 و26، وتشمل مواقع طرس ووادي خزيم وخربة دير صميت وخربة صبر وجبل السعدي وخربة الدير، إضافة إلى أراضٍ في الحوض المالي غير المسجل رقم 8 من أراضي ترقوميا.

وبيّنت الهيئة أن النص يلزم أصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها بتنفيذ أعمال الإزالة خلال سبعة أيام من الجولة الميدانية التي تحددها جهة الارتباط التابعة للاحتلال، ويتيح تنفيذها بواسطة الجهات التي يفوضها القائد العسكري إذا لم ينفذها أصحاب الأراضي خلال المدة المحددة. كما يحصر تقديم الاعتراضات بسبعة أيام من موعد الجولة، بما يضع المواطنين أمام مهل قصيرة لمتابعة أراضيهم والاعتراض على استهدافها.

وأكدت الهيئة أن استهداف أشجار اللوز والغطاء النباتي على امتداد يزيد على سبعة كيلومترات ونصف الكيلومتر يمسّ بالمشهد الزراعي والبيئي وحقوق المواطنين في الانتفاع بأراضيهم، ويحوّل الذريعة الأمنية إلى أداة لفرض تغييرات ميدانية على الأرض الفلسطينية. فالأثر يتجاوز المساحة المحددة في الجدول إلى ما تمثله الأشجار والنباتات من قيمة إنتاجية وبيئية، وما يرتبط بها من علاقة متواصلة بين المزارعين وأراضيهم.

وشددت الهيئة على أن الوثيقة تتعلق بإزالة الغطاء النباتي وأشجار اللوز، ولا تتضمن بذاتها نقل ملكية الأراضي، مؤكدة أن هذا التمييز لا يقلل من خطورة التدخل العسكري في استخدامها وتغيير معالمها، أو من الأضرار التي قد تلحق بأصحابها نتيجة التنفيذ.