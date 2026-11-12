القيادة المركزية الأميركية تبلغ الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران "قريبا"

وطن للأنباء: أبلغت القيادة المركزية الأميركية، الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران "قريبا".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قيادة الجيش الأميركيّ المذكورة، أبلغت ممثّلي الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة بذلك، خلال الأيام الماضية.

وبحسب مصدر أميركي، فإن الرسائل الموجهة عبر القنوات الأمنية ​​إلى إسرائيل، وكذلك إلى دول الخليج؛ تُشير إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال تجدُّد الحرب ضدّ إيران قريبا.

وتتناقض هذه الرسائل مع تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة التي أكد فيها عدم وجود حاجة لاستئناف الحرب ضد إيران.

في السياق، تواصل واشنطن نقل معدّات عسكرية وموارد إلى المنطقة، حيث تمتلك الولايات المتحدة حاليا نحو 200 طائرة للتزود بالوقود في قواعدها بالشرق الأوسط وأوروبا.

ولأول مرة منذ حزيران/ يونيو، تتواجد في المنطقة حاملتا الطائرات "جورج واشنطن" و"جورج بوش"، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الثالثة "روزفلت" المقرر وصولها إلى بحر العرب، الأسبوع المقبل.

ويتواجد إلى جانب ذلك، آلاف الجنود الأميركيين الذين يُشغلون أنظمة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي في القواعد الأميركية بالمنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع إيران، مدعيًا أن واشنطن باتت تسيطر على أموال إيرانية بمئات مليارات الدولارات وعلى المضيق الذي تملكه طهران، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لدينا أموالهم، مئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضًا".

وجاء إعلان ترامب بشأن مهام نائه، جي دي فانس، بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، بأن نائب الرئيس يدرس إجراء محادثات مباشرة وجهًا لوجه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في مسعى لإنهاء الحرب، بعدما منحه ترامب، بحسب التقرير، تفويضًا لقيادة المفاوضات مع طهران.

وبحسب التقرير، وجّه فانس رسالة إلى رضائي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلب فيها عقد لقاء، فيما لا تزال الاتصالات بين الجانبين في مراحلها الأولية عبر وسطاء ودول حليفة. وربط التقرير تكليف فانس بالمفاوضات بتقدير ترامب أن الحرب أصبحت عبئًا سياسيًا على الحزب الجمهوري، بعد تأثيرها السلبي في نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من دفاعه عن الحرب ضد إيران، خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، وسط معارضة شعبية للحرب.