حماس ترفض بيان "مجلس السلام" وتتهمه بتبنّي رواية الاحتلال بشأن استهداف المستشفيات في غزة

وطن للأنباء: أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع لما ورد في البيان الصادر عن ما يسمى «مجلس السلام»، متهمةً المجلس بتبنّي رواية الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على استمرار العدوان والانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وعلى رأسها المستشفيات.

حماس: بيان المجلس يتبنى رواية الاحتلال المضللة

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن ما ورد في بيان «مجلس السلام» يمثل انحيازاً واضحاً للاحتلال، من خلال ترديد مزاعمه بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، ومحاولة تحميل الضحية مسؤولية الجرائم والانتهاكات الواقعة عليها.

وأضافت أن هذا الموقف يتعارض مع أبسط معايير الموضوعية والعدالة، ولا ينسجم مع المسؤوليات المنوطة بالمجلس في التعامل مع الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة.

مطالبة بتحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين

وأكدت حماس أن الأجدر بـ«مجلس السلام» وممثله ميلادينوف إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية، والمطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

انتقاد الصمت الدولي إزاء الانتهاكات

واستنكرت الحركة ما وصفته بالصمت الدولي الرسمي إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والمساعي الرامية إلى تمرير روايات جيشه، معتبرة أن صمت مؤسسات المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تقصيراً فاضحاً في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.

دعوة لحماية المدنيين والمنشآت الطبية

وفي ختام بيانها، دعت حماس مؤسسات المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المرافق المدنية والطبية في قطاع غزة.