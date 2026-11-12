قتيل و4 مصابين في حادث إطلاق نار بواشنطن

وطن للأنباء: قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون، في حادث إطلاق نار وقع في حي "لوجان سيركل" شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن، فيما أعلنت الشرطة ملاحقة المشتبه به، وسط انتشار أمني مكثف ومشاركة قوات الحرس الوطني في تأمين محيط الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة واشنطن جيفري دبليو كارول إن البلاغ الأول بشأن إطلاق النار ورد قبل الساعة الثامنة صباحا، في محيط شارع 15، قبل أن تتوالى بلاغات عن إطلاق نار وسقوط مزيد من الضحايا، مشيرا إلى وفاة شخص في الموقع وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن مفاوضين من الشرطة تواصلوا مع المشتبه به، الذي تحصن داخل شقة سكنية في المبنى، قبل سماع إطلاق نار مجددا، ما دفع القوات إلى اقتحام الشقة، حيث عثرت عليه مصابا بطلق ناري، وسط ترجيحات بأنه أطلق النار على نفسه، فيما أكدت شبكة "سي إن إن" مقتله.

وأوضح المتحدث أن المشتبه به رجل أبيض لم تعرف هويته بعد، مشيرا إلى وجود اعتقاد بوقوع خلاف بينه وبين إدارة المبنى السكني، دون تأكيد دوافع الحادث أو طبيعة علاقته بالضحايا، في ظل استمرار التحقيقات.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقعت عمليات إطلاق النار في مواقع عدة، إذ ورد البلاغ الأول من داخل صالة رياضية، فيما أصيب آخرون في الخارج، وربما بالقرب من موقع بناء مجاور. كما أفادت قناة "إن بي سي" بأن مطلق النار تحصن في طابق مرتفع من المبنى السكني المطل على الصالة الرياضية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط الحادث، وأصدرت إشعارات لسكان الأحياء القريبة تطالبهم بالبقاء في منازلهم، فيما وصلت رسائل تحذيرية إلى هواتف السكان بشأن وجود مسلح في المنطقة، وسط انتشار مكثف للشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الحرس الوطني.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على ملف انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها في الولايات المتحدة، وسط انتقادات للقيود المفروضة على حيازتها، ونفوذ جماعات الضغط المؤيدة للسلاح في الأوساط السياسية.

وعلى الصعيد السياسي، أثارت الحادثة تساؤلات بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة حول تحول العاصمة واشنطن إلى مدينة آمنة وخلوها من الجريمة، عقب نشر قوات الحرس الوطني فيها، إذ أعاد إطلاق النار في منطقة قريبة من البيت الأبيض الجدل بشأن واقع الأوضاع الأمنية في العاصمة ومدى إمكانية تحقيق الأمن الكامل فيها.