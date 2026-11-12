محمود كلّم يكتب لوطن: غزة تحترق... وفيصل وحمّامي والسبع في قفص الاتهام!

ثمة مشاهد لا تحتاج إلى كثير من التعليق، لأنها تكشف وحدها حجم المأساة، لا في غزة وحدها، بل في ضمائر بعض الذين اعتادوا الحديث عن فلسطين من وراء الشاشات، وكأنها قضية بعيدة لا تمسّهم، أو حكاية سياسية يتبارى الضيوف في تفكيكها وتوزيع الاتهامات حولها، بينما أصحاب الدم والوجع يدفعون الثمن وحدهم.

في حلقة «الاتجاه المعاكس»، لم يكن السؤال الذي افتتح به مقدّم البرنامج بريئاً من دلالاته، ولم تكن المواربة التي أُحيط بها النقاش دليلاً على الحياد. بدا المشهد أقرب إلى محاكمة سياسية للمقاومة، وكأن المطلوب من الفلسطيني أن يعتذر عن مقاومته، وأن يقدم كشف حساب عن كل قطرة دم سالت في غزة، فيما يغيب السؤال الجوهري: من أوجد الاحتلال؟ من فرض الحصار؟ ومن حوّل حياة الفلسطينيين إلى جحيم مفتوح؟

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب أن بعض مقدّمي البرامج يتقنون ارتداء عباءة الحياد، ثم يصوغون أسئلتهم بطريقة تجعل الضحية في قفص الاتهام، فيما يقف الجلاد بعيداً عن منصة المساءلة. أي حياد هذا الذي يبدأ بمحاكمة من يقاوم الاحتلال، وينسى مساءلة من يمارسه؟ وأي مهنية إعلامية تلك التي تنشغل بمحاسبة الضحية أكثر من انشغالها بجرائم من دمّروا حياتها؟

فغزة ليست مسابقة في البلاغة، ولا مناظرة تلفزيونية يفوز فيها صاحب الصوت الأعلى. وليست مأساة شعبها مادة دسمة لسهرة إعلامية يتبادل خلالها الضيوف الاتهامات، ثم يعود كل واحد منهم إلى بيته آمناً، تاركاً أهل غزة لمواجهة الليل والبرد والجوع والألم.

والمثير للمرارة أن الضيوف يتحدثون عن فلسطين بلهجة الواثق، وكأنهم عاشوا تحت القصف، أو ناموا ليلة واحدة على وقع الصواريخ، أو بحثوا بين الركام عن طفل أو أم أو أخ. لكن المسافة التي تفصلهم عن غزة ليست جغرافية فحسب؛ إنها مسافة أخلاقية وإنسانية بين من يعيش المأساة ومن يتخذ منها موضوعاً للكلام.

مسكين شعبنا الجبار العظيم؛ أنت في وادٍ، ومن يدّعون تمثيلك والحديث باسمك في وادٍ آخر، وكأن بين وجعك وخطاباتهم بحراً لا جسراً، وكأن صرخاتك لا تعبر إلى ضمائرهم، أو أن دماءك لا تجد طريقاً إلى كلماتهم إلا حين تصبح مادة للنقاش.

لا أفهم لماذا يحمل إبراهيم حمّامي معه كل هذا الكم الهائل من الأوراق والوثائق، ليقرأها على مسامعنا كلما سنحت له الفرصة بالجلوس أمام الشاشة. هل يخشى أن تخونه الذاكرة إن ترك أوراقه جانباً، أم أن فلسطين باتت تحتاج إلى مكتبة متنقلة كي تُشرح مأساتها؟ ليت هذا الجهد الكبير يقترب أكثر من وجع الفلسطينيين، بدلاً من أن يتحول إلى استعراض للأوراق والوثائق أمام الكاميرات، فيما الحقيقة الإنسانية أبسط وأعمق من كل ذلك.

أما نضال السبع، الذي لا يحمل من لقبه شيئاً في هذا السجال، فقد بدا متقمصاً رواية الاحتلال بحرفيتها، حتى خُيّل للمشاهد أن هناك من تبنّى رواية الاحتلال، وأخذ يرددها ويدافع عنها بحماسة، فيما تراجعت معاناة الضحية إلى هامش واسع من خطابه.

وهكذا يصبح بعض من يتحدثون عن فلسطين أشبه بمعلّقين على مأساة لا يعيشون تفاصيلها؛ يرفعون أصواتهم حين تكون الكاميرات مفتوحة، ويكثرون من التحليلات حين يكون الكلام بلا ثمن. أما حين يحتاج الفلسطيني إلى موقف حقيقي، فتصبح المسافة بين الكلمات والأفعال أوسع من أن يردمها خطاب، وأكثر قسوة من أن يخففها ادعاء.

ولست هنا بصدد الادعاء بأن كل قرار أو موقف للمقاومة فوق النقد؛ فالنقد حق، ومراجعة التجارب ضرورة، لكن هناك فرقاً شاسعاً بين نقد التجربة وتحويل الضحية إلى متهم، وبين مساءلة الخيارات السياسية ومنح الاحتلال صك البراءة من جرائمه.

إن اختزال معارك التحرر الكبرى في حسابات اللحظة العابرة منطق قاصر، لا يرى من التاريخ إلا صفحته الأخيرة، ولا يفهم أن الشعوب قد تدفع أثماناً باهظة في طريق حريتها، دون أن يعني ذلك أن الظلم الذي قاومته أصبح مشروعاً، أو أن المحتل بات بريئاً من جرائمه.

المقاومة رد فعل على الاحتلال والظلم، وليست سبباً في وجودهما. ولا يجوز أن تتحول جرائم المحتل إلى تفصيل ثانوي، فيما يصبح الفلسطيني مطالباً بتبرير كل ما يجري له، وكأن عليه أن يثبت حقه في الحياة قبل أن يطالب بحريته.

أما السؤال الذي كان يستحق أن يتصدر الحلقة، بدلاً من هذه المحاكمات التلفزيونية، فهو: لماذا تُركت غزة وحدها؟ أين كان المحيط العربي والإسلامي؟ ولماذا تحولت بيانات التضامن إلى بديل عن المواقف؟ وكيف استطاع العالم أن يشاهد هذا الدمار كله، ثم يواصل حياته كأن شيئاً لم يحدث؟

يا أصحاب المنابر، ويا خبراء الشجاعة من خلف الشاشات، ليس صعباً أن تكونوا شجعاناً أمام الكاميرات، وليس مكلفاً أن ترفعوا أصواتكم في استوديو مضاء ومكيّف. الصعب أن تنحازوا إلى المظلوم حين يصبح الوقوف معه مكلفاً، وأن تقولوا كلمة الحق حين لا تكون الحقيقة مريحة لأصحاب النفوذ.

غزة لا تحتاج إلى مزيد من المحاكمات الكلامية، ولا إلى خبراء يشرحون لأهلها كيف كان ينبغي لهم أن يعيشوا تحت الاحتلال. إنها تحتاج إلى من يرفع عنها الحصار، ويساعد أطفالها، ويضمد جراحها، ويحفظ حق أهلها في الحياة والحرية والكرامة.

قد تختلفون مع المقاومة، وقد تنتقدون قراراتها، لكن لا تجعلوا خلافكم معها جسراً لتبرئة الاحتلال، ولا تجعلوا من آلام الفلسطينيين سلّماً للصعود إلى الشهرة الإعلامية. فليس من العدل أن يُحاصر الفلسطيني مرتين: مرة بنيران الاحتلال، ومرة بخطابات تحمّله مسؤولية ما يفعله به المحتل.

سيُغلق الاستوديو أبوابه، وستنطفئ الأضواء، وسيعود الضيوف إلى حياتهم، وربما يختلفون في حلقة أخرى حول قضية جديدة. أما غزة، فستبقى تحمل أسماء أطفالها الذين رحلوا، وصور أمهاتها اللواتي انتظرن أبناءهن ولم يعودوا، وبيوتاً لم يبقَ منها سوى الذكريات، ووجوهاً أنهكها الانتظار حتى صار الحزن جزءاً من ملامحها.

وهنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً: هناك من يخشى على صورته أمام الكاميرا أكثر مما يخشى على صورة طفل فلسطيني تحت الركام.

ستبقى غزة شاهدة على الذين صمدوا، وعلى الذين خذلوها، وعلى الذين اكتفوا بالعواء من بعيد، ثم ظنوا أن ارتفاع أصواتهم يجعلهم شركاء في المأساة.

فلسطين ليست استوديو، وغزة ليست موضوعاً للنقاش العابر، ودماء أطفالها ليست مادة لتصفية الحسابات السياسية.

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.