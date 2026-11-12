الاحتلال يقتحم مخيم الفوار وبلدات الريحية وبيت أمر ويطا بالخليل

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مخيم الفوار، وبلدتي الريحية وبيت أمر، ومختبر كلية العروب للبحوث الزراعية بمحافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم، دون إصابات.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية قرية الريحية وبلدة بيت أمر شمالا، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص، دون اعتقالات أو إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، مختبرات البحوث البيطرية والحيوانية التابعة لوزارة الزراعة في مزرعة العروب شمال الخليل، بعد تحطيم الأبواب التي جرى ترميمها عقب اقتحام يوم أمس.

كما داهم الاحتلال منزل المواطن ناصر أبو عبيد في خربة التبان بمسافر يطا، وعبث بمحتوياته، وحطم كاميرات المراقبة، واحتجز أفراد العائلة في العراء.