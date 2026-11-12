70 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

وطن للأنباء: واصل مستوطنون، صباح اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 70 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وتشدد قوات الاحتلال قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة.

ويتعرض الأقصى، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.