الاحتلال يكشف عن صاروخ كروز جديد وسط مخاوف من تجدد الحرب على إيران

رام الله – وطن للأنباء: كشفت شركة "رافائيل" الإسرائيلية عن جيل جديد من صواريخ كروز يحمل اسم "سوبر آيس"، بقدرات تتيح له التحليق على ارتفاعات منخفضة والوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة بدقة عالية، في ظل تصاعد الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية واحتمالات تجدد المواجهة مع إيران.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الصاروخ الجديد صُمم لاستهداف مواقع ذات أهمية استراتيجية في بيئات عملياتية معقدة، بما يشمل أنظمة الرادار والدفاع الجوي والمنشآت الحساسة، مثل المفاعلات النووية والسفن الحربية المزودة بأنظمة دفاعية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في شركة "رافائيل" قوله إن الصاروخ يستطيع الوصول إلى أهدافه بصورة سرية، بحيث لا تتمكن القوات المدافعة من كشفه إلا قبل لحظات من إصابة الهدف.

ويستند "سوبر آيس" إلى التطورات التقنية التي حققها صاروخ "آيس بريكر"، ويُجهّز برأس حربي يزن نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، أي ما يقارب أربعة أضعاف حجم الرأس الحربي للصواريخ السابقة من الفئة نفسها، كما يمكن إطلاقه من منصات جوية وبرية وبحرية.

ويتميز الصاروخ بقدرات ملاحة ذاتية، والتحليق على ارتفاعات منخفضة مع تتبع تضاريس الأرض، والعمل في مختلف الظروف الجوية، فضلا عن نظام توجيه كهروضوئي يعتمد على مطابقة الصور عالية الدقة لتحديد الأهداف وإصابتها.

ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وسط مخاوف في أوساط المعارضة الإسرائيلية من إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شن هجوم جديد لأسباب مرتبطة بأزمة تشكيل الحكومة وبقائه في السلطة.