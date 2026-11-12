يونيسف تحذر: أطفال غزة مهددون بالموت بردا وتفشي الأمراض في ظل منع إدخال مستلزمات الإغاثة

رام الله – وطن للأنباء: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من وفاة مزيد من الأطفال في قطاع غزة خلال فصل الشتاء، جراء البرد والأمراض وتدهور الظروف الصحية، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإغاثة ومواد البناء اللازمة لإصلاح البنية التحتية المدمرة.

وقال متحدث المنظمة جيمس إلدر إن الأطفال يواجهون الشتاء الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، في ظروف قاسية تتفاقم مع الفيضانات وانخفاض درجات الحرارة، رغم معرفة الجهات الإنسانية بالاحتياجات الضرورية والمواد اللازمة لحماية السكان.

وأضاف إلدر أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء، رغم جاهزية المواد المطلوبة لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة الأطفال.

وأشار إلى أن الخيام التي لجأت إليها العائلات لحماية أطفالها أصبحت غارقة بالمياه، فيما تواجه منشآت معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي حاجة ملحة إلى الإصلاح، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض.

وحذر من أن عدم السماح بإعادة تأهيل منشآت المياه والصرف الصحي، ونقل العائلات من الخيام إلى مساكن آمنة، قد يؤدي إلى وفاة مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، فضلا عن احتمال تفشي أمراض خطيرة وواسعة الانتشار.

ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع تسببت في غرق أكثر من 70 ألف خيمة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فيما تتوقع المنظمة أن يشهد القطاع أحد أشد فصول الشتاء غزارة بالأمطار.

وأكد إلدر أن "يونيسف" أعدت خططا لإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل منشآت المياه، وجمعت الموارد اللازمة وأنجزت الدراسات الهندسية وجهزت المواد المطلوبة، لكنها لا تزال تواجه عراقيل تحول دون تنفيذ هذه الخطط.

وكشف عن أن المنظمة توصلت قبل عام إلى اتفاق مع مسؤولين ومهندسين و"مجلس السلام" لتنفيذ خطة لإعادة تأهيل منشأة كبيرة في غزة، كان من شأنها منع طفح مياه الصرف الصحي، إلا أن الخطة رُفضت لاحقا بصورة مفاجئة دون تقديم إيضاحات.

وحذر من أن تدفق مياه الصرف الصحي داخل المدن، بالتزامن مع هطول مزيد من الأمطار، قد يجعل احتواء الأمراض والسيطرة على انتشارها أمرا بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن إنهاك العائلات الفلسطينية جسديا ونفسيا بدأ ينعكس على قدرة أجسامها وأجهزتها المناعية على مقاومة الأمراض.

ودعا إلدر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مطالبا الدول باستخدام نفوذها لدى الحكومة الإسرائيلية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والسماح بإدخال المستلزمات الضرورية، بما فيها مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار المنازل وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

كما طالب بتوفير التمويل اللازم للعمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن أزمة التمويل تؤثر في برامج المنظمة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتغذية والتعليم والحماية، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الترفيهية للأطفال.

وختم بالتحذير من استمرار مطالبة المنظمات الإنسانية بتوفير الحد الأدنى من احتياجات الأطفال، في وقت لا تزال فيه المواد الضرورية لإغاثة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية تواجه عراقيل تمنع وصولها إلى القطاع.